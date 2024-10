Max Beier gewinnt den „Kupferpfennig“-Wettbewerb der 34.Lachmesse

Die Lachmesse ist im vollen Gange. Zu erleben waren an den ersten vier Tagen unter anderen die große Komödiantin Melanie Haupt, die Chanteuse Annette Kruhl, Journalist und Kabarettist Uli Höhmann wie der Stand Up Ingmar Stadelmann. Im Mittelpunkt des Lachmessegeschehens stand gestern aber wiedermal der Kupferpfennig.Zum 11. Mal ging am 22. Oktober 2024 im Rahmen des 34. Leipziger Humor- und Satirefestivals der Kabarettnachwuchs-Grand Prix über die Bühne des academixer-Kellers. Der Newcomer-Wettbewerb ist inzwischen wesentlicher und alljährlich wiederkehrender Bestandteil im Lachmesse-Kalender. Wenn drei der vielversprechendsten Newcomer in der Kleinkunstszene gegeneinander antreten, geht es dabei mehr ums Renommee als um Geld.Begrüßt von Gastgeberin Greta Taubert kamen diesmal Anissa Loucif Max Beier und Mago Masin in den ausverkauften Keller. Es waren wieder einmal die Vielfalt der Spielarten die diesem Lachmesseabend einen besonderen Reiz verliehen. Zu erleben waren Kabarett, Musikkabarett und Stand Up. Alle drei Kandidaten bewiesen hohe Professionalität. Und das Publikum entschied wie gewohnt mittels Kupferpfennig-Abstimmung.Auf Platz 1 landete Max Beier. Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Cent wurde von der Urkrostitzer Brauerei gestiftet.