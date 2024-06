Da sich die Menschen mittlerweile bis zu ihrem 40. Geburtstag wie Jugendliche aufführen, darf man Matthias Egersdörfer und Lothar Gröschel getrost als Erwachsene ankündigen. Die zwei Franken vom Jahrgang 1969 haben einiges erlebt. Dank ihrer Neigung zu Musik, Formulierungskunst und Unterhaltungsgabe wissen sie gekonnt davon zu erzählen. Stammgäste sowohl im Wirtshaus als auch auf der Bühne gründeten sie vor einem Vierteljahrhundert ihre Band Fast zu Fürth, in der der Eine singt und der Andere am Akkordeon aktiv ist. Ihr Programm „Das Lachen des Grünspechts“ feiert die Freundschaft, die Kunst und den Wahnsinn in der fränkischen Provinz und bestätigt ganz nebenbei die Erkenntnis des von dort stammenden Dichters Jean Paul: „Humor ist überwundenes Leiden an der Welt.“ Dazu passt, dass Matthias Egersdörfer auf den Brettern, die uns Trost bedeuten, schon „Nachrichten aus dem Hinterhaus“ verbreitete und von der „Traurigkeit der letzten Jahre“ berichtete, nicht ohne sein Publikum damit zu herzlichem Lachen gebracht zu haben.



Kassen-Öffnungszeiten ab 23.06.2024 bis 25.08.2024

Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 Uhr

Di und Fr: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr

Abendkasse an den Spieltagen im Paulaner-Palais ab 17:30 Uhr, im Zoo/ Eingang Gondwanaland 19:00 Uhr.



Telefon: 0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)

