Matthias Deutschmann „Mephisto Consulting“

Über Mangel an Themen müsse sich heute kein Satiriker beklagen, meint Matthias Deutschmann. Nur lägen sie nicht mehr auf der Straße, sondern flögen uns um die Ohren, befindet der Badener und ruft "Notwehr für alle" aus. Den Ernstfall dazu möchte man sich nicht vorstellen, zumindest nicht im echten Leben. Auf der Bühne allerdings wird's interessant!Vor allem wenn einer wie Deutschmann mit über 40 Jahren Erfahrung im Rücken der "Lust am Untergang" von der Schippe springt. 1979 gründete er das Kabarett "Schmeißfliege", zehn Jahre später mauserte er sich zum Solisten. Programme mit vielsagenden Titeln wie "Blinder Alarm", "Einer flog übers Grundgesetz" oder "Amokkoma" folgten, und das Cello wurde zum ständigen Begleiter auf der Bühne. Seine Töne sind wie Balsam über oft giftigen Pointen.Apropos Cello: 2002 hielt der einst selbst aktive Spieler Deutschmann die Festrede zum 125jährigen Bestehen des Deutschen Schachbundes. Die Feier fand im Neuen Rathaus in Leipzig statt! Damals bewarb sich unsere Stadt noch um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 und beschenkte alle Festakt-Teilnehmer mit einer Medaille aus Meißner Porzellan ...Fünf Jahre darauf "beschenkte" die Lachmesse den Kabarettisten mit dem Leipziger Löwenzahn. "Noch nicht reif und (doch) schon faul", fühlt sich der nicht mehr jugendliche Bühnenkünstler bis heute. Im gleichnamigen Buch kann man es nachlesen. Alles gut und schön, was aber bringt "Notwehr für alle"? Hochaktuelles politisches Kabarett - mit Analyse, Diagnose, Erkenntnisgewinn und Lachen!Kabarett academixerKarten: 0341-21787878 (mit AB)