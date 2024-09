Mathias Tretter: Souverän

„Sie werden wiehern“, sagt der Wahlleipziger, der seit dem Salzburger Stier 2023 nun endgültig mit allen Wassern gewaschen und mit jedem Kabarettpreis ausgezeichnet ist. Dennoch sei sein neuestes Stück sein komischstes, gemacht für das Publikum, das Volk oder den Ausnahmezustand. Auf jeden Fall kommt da wieder ein Programm voller Brisanz und Relevanz auf uns zu, seit 25. September laufen die Vorpremieren, das hier ist die Premiere! „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, zitiert der kabarettistische Sittenstrolch ein Satz des mindestens umstrittenen Carl Schmitt von 1928, um das Ganze sofort kreuzgeschickt in die Gegenwart zu ziehen: „Kaum hundert Jahre später ist an jeder Ecke Ausnahmezustand – aber wer ist Souverän?“ Der Bundestag? Das Volk? Oder Olaf Steinmeier? Mathias Tretter meint, die Wahrheit liege wie immer ganz woanders und sucht seinen lebensfroh/fremden Freund Ansgar auf, den das aufmerksam lauschende Publikum schon aus dem Vorgängerprogramm kennt. Und wenn Ansgar nicht weiterweiß, übernimmt eben wieder sein Kumpel Tretter, der alles erklärt und alles verspricht und dabei ebenso scharfsinnig wie witzig sein kann. „Sie werden feixen, prusten, schnappatmen und am Ende unverwundbar heimgehen.“ Unverwundbar!Karten:0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)