Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1056666

Kabarett "academixer" GmbH Kupfergasse 2 04109 Leipzig, Deutschland http://www.academixer.com
Ansprechpartner:in Frau Dörte-Solveig Waurick +49 341 21787878
Logo der Firma Kabarett "academixer" GmbH

Letzter Vorhang für Peter Treuner bei den academixern

Abschied nach vier Jahrzehnten Kabarettgeschichte

(lifePR) (Leipzig, )
Am Samstag, den 11. April 2026, fällt für Peter Treuner bei den academixern der letzte Vorhang. Nach nahezu vier Jahrzehnten auf der traditionsreichen Leipziger Kabarettbühne verabschiedet sich der Schauspieler, Autor und langjährige Ensemblemitglied aus dem aktiven Spielbetrieb.

Sein erstes Programm bei den academixern war „Wir stehen uns noch bevor“, das am 14. Oktober 1986 Premiere feierte. Gemeinsam mit Jürgen HartAstrid BlessManon Straché und Christian Becher unter der Regie von Jürgen Hart begann für Peter Treuner die künstlerische Zusammenarbeit mit den academixern.

Im Laufe seiner Bühnenkarriere wirkte Peter Treuner in 52 Programmen der academixer mit und prägte mit seinem unverwechselbaren Humor, feiner Beobachtungsgabe und schauspielerischer Vielseitigkeit Generationen von Zuschauern. Seine Figuren verbanden klugen Witz mit präziser Satire und machten ihn zu einer festen Größe in der Ensemblearbeit.

Seinen letzten Bühnenauftritt absolviert Peter Treuner im aktuellen Programm „Wenn Sachsen Beine wachsen“ – gemeinsam mit Henriette Fee GrütznerClaudius Bruns und Jörg Leistner in der Regie seines langjährigen Bühnenpartners Ralf Bärwolff.

Die academixer bedanken sich bei Peter Treuner für seine künstlerische Hingabe, seine Verlässlichkeit und seinen unverwechselbaren Humor – und wünschen ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und weiterhin viele inspirierende Projekte.

Der letzte Vorhang fällt am Samstag, den 11. April 2026 – der Applaus bleibt.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.