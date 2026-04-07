Letzter Vorhang für Peter Treuner bei den academixern

Am Samstag, den 11. April 2026, fällt für Peter Treuner bei den academixern der letzte Vorhang. Nach nahezu vier Jahrzehnten auf der traditionsreichen Leipziger Kabarettbühne verabschiedet sich der Schauspieler, Autor und langjährige Ensemblemitglied aus dem aktiven Spielbetrieb.



Sein erstes Programm bei den academixern war „Wir stehen uns noch bevor“, das am 14. Oktober 1986 Premiere feierte. Gemeinsam mit Jürgen Hart, Astrid Bless, Manon Straché und Christian Becher unter der Regie von Jürgen Hart begann für Peter Treuner die künstlerische Zusammenarbeit mit den academixern.



Im Laufe seiner Bühnenkarriere wirkte Peter Treuner in 52 Programmen der academixer mit und prägte mit seinem unverwechselbaren Humor, feiner Beobachtungsgabe und schauspielerischer Vielseitigkeit Generationen von Zuschauern. Seine Figuren verbanden klugen Witz mit präziser Satire und machten ihn zu einer festen Größe in der Ensemblearbeit.



Seinen letzten Bühnenauftritt absolviert Peter Treuner im aktuellen Programm „Wenn Sachsen Beine wachsen“ – gemeinsam mit Henriette Fee Grützner, Claudius Bruns und Jörg Leistner in der Regie seines langjährigen Bühnenpartners Ralf Bärwolff.



Die academixer bedanken sich bei Peter Treuner für seine künstlerische Hingabe, seine Verlässlichkeit und seinen unverwechselbaren Humor – und wünschen ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute, Gesundheit und weiterhin viele inspirierende Projekte.



Der letzte Vorhang fällt am Samstag, den 11. April 2026 – der Applaus bleibt.

(lifePR) (