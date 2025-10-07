Kontakt
Krankheitsbedingte Absage

Leider müssen wir krankheitsbedingt die Veranstaltungen am 08. + 09.10.2025 „Na Bestens“ absagen. Die Karten können zurück gegeben oder umgetauscht werden.

Sofern es Ihnen noch möglich ist, bitte korrigieren Sie dementsprechend Ihre Veranstaltungskalender.

