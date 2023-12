Karussell bei den academixern

Mindestens ein Lied von Karussell kennt jeder, den 1986er Superhit „(Komposition: Dirk Michaelis, Arrangement: Karussell, Text: Gisela Steineckert), vielleicht auch eines der folgenden: „und „1976 hatte Wolf-Rüdiger Raschke die Band in Leipzig. Mit dabei waren Reinhard “Oschek” Huth, Claus Winter, Lutz Kirsten und Bernd “Jazzer” Schumacher, kurze Zeit später dann auch Peter “Cäsar” Gläser und Jochen Hohl.Die Wurzeln der Band liegen Wolf-Rüdiger Raschke zufolge in Leutzsch, dort gab es die ersten Treffen sowie die ersten Proben. „Im damaligen Kulturhaus ‚Schwarzer Jäger‘ existierte eine sehr lebendige Musikszene, es war ein wichtiger Ort für kulturelle Begegnungen aller Art“, erinnert sich der Gründer. Im „Schwarzen Jäger“ in der William-Zipperer-Straße 111 haben sie auch ihre ersten Konzerte als Karussell gespielt.Das erste, 1979 veröffentlichte Album „Entweder oder“ entstand allerdings nicht in Leutzsch, sondern in einem alten Bauernhof auf Rügen. Später muss es dann auf die Nachbarinsel gegangen sein, denn 2015 feierte der Kinofilm „Karussell – Vier Tage auf Hiddensee“ Premiere.Fünf Jahre zuvor hatten die Rocker die 20. Leipziger Lachmesse musikalisch eröffnet. „Das war ein wundervoller Abend“, sagt Wolf-Rüdiger Raschke und fügt hinzu: „Es gab auch noch ein Konzert im Foyer des Mixerkellers anlässlich des 60. Geburtstages von Lachmesse-Gründer Arnulf Eichhorn. Demzufolge haben wir also bereits Erfahrungen in diesem Rahmen und außerdem eine tolle Technik-Crew an unserer Seite, die es ganz hervorragend versteht, Ton und Licht den örtlichen Gegebenheiten sehr einfühlsam anzupassen. Es wird am 7. Januar also laute und leise Töne geben.“Möglicherweise hören wir auch den Leipzig spezifischen Titel „Kleine Freundin aus Schönefeld“.Wolf-Rüdiger Raschke erklärt: „Die Kleine Freundin aus Schönefeld gab es tatsächlich. Sie war die Jugendliebe des damaligen Sängers Lutz Kirsten und die Komposition ist von ihm. Den Text hat allerdings Kurt Demmler geschrieben, aber vermutlich wurde er von dieser Geschichte inspiriert.“Am 7. Januar 2024 geben die Lokalhelden von Karussell ihr mittlerweile drittes Konzert bei den academixern. Heute gehören zur Band: Wolf-Rüdiger Raschke, Reinhard “Oschek” Huth, Joe Raschke, Jan Kirsten, Benno Jähnert und Moritz Pachale.Jan und Lutz Kirsten sind übrigens nicht miteinander verwandt, im Gegensatz zu Wolf-Rüdiger und Joe Raschke. Der Sohn des Gründers ist mittlerweile der Frontmann von Karussell.