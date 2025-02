Kabarett-Flohmarkt mit Musik, Getränken und Schätzen aus unserem Fundus

Am 20. Februar 2025 lädt derzum besonderen Kabarett-Flohmarkt ein.Neben vielen Schätzen, vornehmlich trendige Vintagemode, aus dem Fundus des Kabaretts erwartet die Besucher*innen Cocktails und elektronische Musik durch, zu der man auch tanzen kann.Zwischen 17:00 und 22:00 Uhr haben Besucher*innen die Möglichkeit, in einer entspannten Atmosphäre nach besonderen Fundstücken zu stöbern und sich von musikalischen Klängen begleiten zu lassen.Kupfergasse 2, 04109 LeipzigDer Eintritt ist– kommen Sie vorbei und entdecken Sie, was sich im Fundus des Kabaretts verbirgt!Lassen Sie sich überraschen, genießen Sie die Atmosphäre und erleben Sie einen Abend voller Musik und Entdeckungen.Email: info@academixer.de Website: www.academixer.de