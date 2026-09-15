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Jung trifft Urgestein: Zwei academixer-Generationen feiern Premiere

Hannah Blank und Gunter Böhnke zeigen im Oktober, wie lebendig 60 Jahre academixer sind

(lifePR) (Leipzig, )
Gerade erst haben die academixer ihren 60. Geburtstag gefeiert – und schon liefert der Oktober den schönsten Beweis dafür, dass Tradition und Nachwuchs bestens zusammenpassen. Mit Gunter Böhnke, dem ältesten Mitglied der academixer-Familie, und Hannah Blank, dem jüngsten Ensemblemitglied, präsentieren zwei Generationen ihre neuen Programme im academixer-Keller.

Den Anfang macht am 21. Oktober um 19.30 Uhr Gunter Böhnke mit „Gar nicht Grimm-ig“. Märchen begleiten das academixer-Urgestein schon lange: Als Fünfjähriger durfte Böhnke den vierten Zwerg in „Schneewittchen“ spielen. Nun nimmt sich der studierte Germanist gemeinsam mit Steps gleich die großen Kollegen Jacob und Wilhelm Grimm vor.

Und natürlich hat Böhnke Fragen: Was tat Frau Holle für den Klimaschutz? War Rotkäppchen eine frühreife Hippie-Braut? Warum blieb Jacob Grimm Single? Gibt es eine Märchenarchäologie? Und wo kommen eigentlich die pornografischen Märchen her? Zwischen Märchenwelt, Sprachwitz, Musik und sächsischem Hintersinn rückt Böhnke den Gebrüdern gar nicht grimmig auf die Pelle.

Nur fünf Tage später gehört die Bühne der jüngsten academixer-Generation: Am 26. Oktober um 19.30 Uhr feiert Hannah Blank mit „Casa Blanka“ Premiere.

Ein Wohnungsbrand, eine kettenrauchende Großmutter und der ganz normale Wahnsinn des Wohnungsmarktes: Blanka muss zurück zu Oma Amalia – zwischen Asche, Amarula, Rommé und Hackfleischküche. Doch sie will raus! Die verzweifelte Wohnungssuche wird zur herrlich schrägen Odyssee voller skurriler Begegnungen, Wortwitz und Tempo. Hannah Blank nimmt dabei nicht nur den Wohnungsmarkt aufs Korn, sondern auch das nicht immer ganz einfache Zusammenleben der Generationen.

Vom vierten Zwerg bis zur Wohnungssuche, vom academixer-Urgestein bis zum jüngsten Ensemblemitglied: Zwischen Gunter Böhnke und Hannah Blank liegen Generationen – auf der Bühne verbindet sie die Lust am Kabarett.

So zeigen die academixer unmittelbar nach ihrem 60. Geburtstag, was ein traditionsreiches Ensemble lebendig hält: die Erfahrung der Alten, die Ideen der Jungen – und die Freude daran, sich immer wieder neu zu erfinden.

Gunter Böhnke & Steps: „Gar nicht Grimm-ig“
21.10.2026 | 19.30 Uhr | academixer-Keller

Foto: Jörg Leistner

Hannah Blank: „Casa Blanka“ – PREMIERE
26.10.2026 | 19.30 Uhr | academixer-Keller

Foto: Enrico Meyer

Kartenhotline: 0341-21787878
www.academixer.com

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