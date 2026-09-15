Jung trifft Urgestein: Zwei academixer-Generationen feiern Premiere

Gerade erst haben die academixer ihren 60. Geburtstag gefeiert – und schon liefert der Oktober den schönsten Beweis dafür, dass Tradition und Nachwuchs bestens zusammenpassen. Mit, dem ältesten Mitglied der academixer-Familie, und, dem jüngsten Ensemblemitglied, präsentieren zwei Generationen ihre neuen Programme im academixer-Keller.Den Anfang macht am. Märchen begleiten das academixer-Urgestein schon lange: Als Fünfjähriger durfte Böhnke den vierten Zwerg in „Schneewittchen“ spielen. Nun nimmt sich der studierte Germanist gemeinsam mitgleich die großen Kollegen Jacob und Wilhelm Grimm vor.Und natürlich hat Böhnke Fragen: Was tat Frau Holle für den Klimaschutz? War Rotkäppchen eine frühreife Hippie-Braut? Warum blieb Jacob Grimm Single? Gibt es eine Märchenarchäologie? Und wo kommen eigentlich die pornografischen Märchen her? Zwischen Märchenwelt, Sprachwitz, Musik und sächsischem Hintersinn rückt Böhnke den Gebrüdern gar nicht grimmig auf die Pelle.Nur fünf Tage später gehört die Bühne der jüngsten academixer-Generation:Ein Wohnungsbrand, eine kettenrauchende Großmutter und der ganz normale Wahnsinn des Wohnungsmarktes: Blanka muss zurück zu Oma Amalia – zwischen Asche, Amarula, Rommé und Hackfleischküche. Doch sie will raus! Die verzweifelte Wohnungssuche wird zur herrlich schrägen Odyssee voller skurriler Begegnungen, Wortwitz und Tempo. Hannah Blank nimmt dabei nicht nur den Wohnungsmarkt aufs Korn, sondern auch das nicht immer ganz einfache Zusammenleben der Generationen.Zwischen Gunter Böhnke und Hannah Blank liegen Generationen – auf der Bühne verbindet sie die Lust am Kabarett.So zeigen die academixer unmittelbar nach ihrem 60. Geburtstag, was ein traditionsreiches Ensemble lebendig hält: die Erfahrung der Alten, die Ideen der Jungen – und die Freude daran, sich immer wieder neu zu erfinden.21.10.2026 | 19.30 Uhr | academixer-KellerFoto: Jörg Leistner26.10.2026 | 19.30 Uhr | academixer-KellerFoto: Enrico MeyerKartenhotline: 0341-21787878