Jonas Greiner: Greiner für alle!

Tuttlinger Krähe, Wertheimer Affe und Leipziger Kupferpfennig – Jonas Greiner hat all diese Preise gewonnen und noch Jahrzehnte an Karriere vor sich!Der Riese aus der „Glasaugenstadt“ Lauscha zählt zu den jungen Fachkräften für Humor. Mit 2,07 Metern Körpergröße hätte er auch gut Basket- oder Volleyballer werden können, entschied sich aber frühzeitig für die Disziplinen Stand-Up-Comedy und Kabarett. Mittlerweile gehört er zu den Stammgästen bei NightWash, im Quatsch Comedy Club oder der Lachnacht.m academixer-Keller haben wir die Freude, ihn solo erleben zu dürfen, in voller Länge und mit dem neuesten Programm "Greiner für alle!“. Da wird die Lage in Thüringen – seiner Heimat – ebenso beleuchtet wie das Geschehen in der Schule, an das sich Jonas Greiner noch frisch erinnern kann. Und wer sich jetzt wundert und fragt, den kenn ich doch vom Hören her, der liegt goldrichtig, denn Jonas Greiner macht Radio-Comedy auf MDR Jump ("Greiner Wahnsinn") und teilt sich darüber hinaus mit dem Kollegen Quichotte den Podcast "Die Weltmeisterschaft des Schwachsinns". Er wird darauf zu sprechen kommen!Karten:0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)