Jetzt holen wir alles nach!

Weil so viel ausgefallen ist, muss so viel nachgeholt werden. Darum laufen parallel zum Sommerkabarett im Paulaner-Palais auch umwerfende Gastspiele im academixer-Keller. Am 22. und 23. Juni jeweils ab 20 Uhr zeigt Katrin Weber, warum sie ständig vor ausverkauften Rängen spielt. "Solo", heißt das Stück, obwohl die nicht zu fassende Diseuse in Begleitung erscheint und ihrem armen Begleiter Rainer Vothel andauernd in die Tasten greift - zumeist mit ihrer losen Zunge. Amüsement auf höchstem Niveau! Die Kletterstange auf den ebenfalls höchsten Bock legen am 25. Juni (20 Uhr) auch Zärtlichkeiten mit Freunden. Die Beiden aus Riesa (wo man sie nie sah) täuschen gar kein Solo erst vor, gleich zu zweit bescheren sie uns "Die schönsten Momente" aus mehreren Dekaden in den Schengen-Staaten. Das wird unglaublich sinnvoll und lehrreich. Schließlich kommt es noch zum G5-Gipfel. Am 27. Juni „5 vor 5“, also 16.55 Uhr, bringen fünf Leipziger Kabarettensembles - Sanftwut, Central Kabarett, Pfeffermühle, Funzel und academixer - ihre Kabinettstückchen auf die Bühne des klimatisch begünstigten Kellers in der Kupfergasse. Lassen Sie sich akkreditieren!Karten (0341) 21 78 78 78