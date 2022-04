Ingo Börchers: Ich sag’s gern nochmal

"Ich sag es gerne noch einmal / der Heiland kommt aus Wuppertal" reimt Ingo Börchers mühelos und verrät, dass sich mit dem Thermomix nicht etwa nur Menüs wie vom Fernsehkoch zubereiten lassen, sondern problemlos auch neue Verschwörungstheorien. Der Mann erzählt schnell und viel und so geistreich, dass man sich Notizen machen möchte (was aber nicht klappt, weil man Börchers auf der Bühne nicht anhalten kann). Der angeblich 1973 in Dissen Geborene hat Sensationelles erlebt, die Verwandlung vom Papierflieger zur Drohne, die vom Stempelkissen zum 3D-Drucker und sogar die von der Sprühsahne zum Freistoßspray! Zwischendurch brach Börchers das Studium der Germanistik erfolgreich ab und versuchte sich als Komiker, Kleinkünstler und Kabarettist - ebenso erfolgreich! Nach mittlerweile 33 Jahren auf der Bühne lautet sein Fazit: "Derselbe Zirkus - andere Clowns". Das Programm „Ich sag’s gern nochmal“ versammelt Lieblingsstücke aus all den Jahren, die man diesem jugendlich wirkenden Glückspilz nicht ansieht. Sein Tipp: "Gehen Sie hin, bevor es Andere für Sie tun!"Ingo Börchers: Ich sag’s gern nochmal26.05. 20 Uhr, academixer-KellerTelefon (0341) 21 78 78 78