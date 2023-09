„Gebt doch den Aktivisten von heute einen Ministerposten in der Regierung - schneller wird kein Aktivist wieder inaktiv“, witzelt Mathias Richling unvergleichlich einleuchtend und erklärt: „Vor 40 Jahren saßen die Grünen noch in Baumhäusern …“ Heute arbeitet sich der großartige Parodist an ihnen und ihren Ampelkoalitionären ab.Dazu braucht der Mann keine Gäste, er kann sie alle selbst spielen, sogar König Charles, Boris Becker und selbstverständlich Ricarda Lang. Und schon wieder schießt er eine Frage in den Raum: Sollten wir „Habeck, Scholz und Merz durch KI ersetzen?“ Richlings Antwort darauf dürfte sehr interessant und zum Lachen sein. Bei ihm geht es Schlag auf Schlag. Sein Heimatsender, der SWR, erklärt: „Es scheint, als habe er immer viel zu wenig Zeit für die oft hochverdichteten Texte und stehe immer unter Hochspannung.“Erstaunlich sind auch folgende Fakten: 1953 wurde Mathias Richling geboren – das glaubt doch keiner! Doch, seit 24. März ist er 70 Jahre alt. 1973 startete er in sein erstes Studiensemester, 1983 kam seine erste Schallplatte ("Ich bin's gar nicht") heraus und 2013 war seine 25. Fotoausstellung zu sehen. 2023 wiederum dürfen wir sein aktuelles Programm "Richling #2023" erleben, in Leipzig am 8. Oktober im Schauspielhaus. Die Karten dafür gibt es jetzt!Mathias Richling "Richling #2023"