Gunter Böhnke, Peter Ufer: Sächsischer Duden

Diese zwei Sachsen gehören zu den Rettern unserer Sprache, den Bewahrern unserer Vokabeln, den Botschaftern unseres Wortwitzes. Sie haben ganze Bücher damit gefüllt, sie können ganze Abende damit füllen – so wie diesen. Echt, herzlich und sehr lustig setzen sie sich ein für unseren Dialekt. Beide haben Dresdner Wurzeln und beide in Leipzig studiert, letzteres nicht gleichzeitig. Als der eine nämlich den Höhepunkt seiner Fußballerlaufbahn erlebte, wurde der andere geboren – so ungefähr. Gunter Böhnke gehörte mit 16 zu den (Dresdner) Bezirksmeistern von Motor Trachenberge-West und war sogar Kandidat für die DDR-Auswahl, wahrscheinlich Jugend oder Junioren. Das Studium brachte ihn später nach Leipzig. Auch Peter Ufer studierte in Leipzig, kehrte jedoch an die Elbe zurück. Gemeinsam stellen sie uns den sächsischen Duden vor, das Wörterbuch der Sachsen, das wird ein riesiger Spaß mit linguistischer Substanz.27.09.2023 18 Uhr academixer-KellerKarten:0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)