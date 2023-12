„Grübelt nicht! Seid einfach dabei!“

Stefan Schwarz liest bei den academixern

Wahrscheinlich beginnt die Mehrzahl der Magazin-Leserinnen und -Leser das Heft von hinten zu lesen. Auf der letzten Seite nämlich, sieht man einmal vom Umschlag ab, befindet sich seit Jahr und Tag die Kolumne von Stefan Schwarz. Und der Mann schreibt einfach zu köstlich über all das, was ihm in seinem ganz normalen Leben widerfährt. Das zu lesen, macht Spaß, erweitert den Horizont und tröstet bisweilen sogar. Wenn Stefan Schwarz die Sachen vorliest, wird es noch besser!



„Menschen aus Leipzig und Umgebung“, gibt der Autor über die Internet-Netzwerke, „kund und zu wissen“, dass er aus seinem „überaus stimmungsaufhellenden Buch … im einschlägig bekannten Academixer-Keller lesen werde. Und zwar am 04.01.2024, dem Tag, an dem der Nachfeiertagsblues am ärgsten ist! Grübelt nicht! Stöhnet und seufzet nicht! Seid einfach dabei!“



In Erfurt ging das Ganze bereits über die Bühne. Sigurd Schwager schrieb nach der Veranstaltung während der Erfurter Herbstlese: „Mehr als ein Dutzend Kolumnen liest und spielt Stefan Schwarz vor. Lach- und Sachgeschichten vom alltäglichen Wahnsinn. Wir lernen den Fahrschullehrer der Tochter, den Schornsteinfeger und den Hausmeister kennen, sitzen im Zugabteil, tragen den Beutel mit Hundekot durch die Gegend … Zwei Zugaben verlängern das Vergnügen. Dann ist nach zwei Stunden Schluss. Beifall ohne Ende für einen schönen Abend.“



Und da Stefan Schwarz bekanntlich in Leipzig lebt und schreibt, wird der Abend hier noch schöner! Sein neuer Kolumnenband "Ist der immer so? - Geschichten aus dem leeren Nest" erschien im Oktober 2023 im Kurznachzehn Verlag (der auch das Magazin herausgibt).



Stefan Schwarz: Ist der immer so?

04.01.2024 19.30 Uhr academixer-Keller