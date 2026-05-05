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Kabarett "academixer" GmbH Kupfergasse 2 04109 Leipzig, Deutschland http://www.academixer.com
Ansprechpartner:in Frau Dörte-Solveig Waurick +49 341 21787878
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Gerd Dudenhöffer „DOD“

Terminverlegung academixer Leipzig ǀ 11. – 13.05.2026

(lifePR) (Leipzig, )
Aufgrund der tragischen Ereignisse vom 4. Mai in Leipzig hat sich der Künstler in enger Abstimmung mit dem Theater dazu entschieden, die geplanten Auftritte in den academixer-Keller aus Respekt vor den Opfern und ihren Angehörigen zu verschieben.

Den Opfern sowie ihren Angehörigen gelten unser tiefstes Mitgefühl und unsere volle Anteilnahme.

Die drei Termine werden nachgeholt, die Karten behalten wie folgt Ihre Gültigkeit.:

MO 11.05. --> SO 13.09.2026, 18:00 Uhr
DI 12.05. --> MO 14.09.2026, 19:30 Uhr
MI 13.05. --> DI 15.09.2026, 19:30 Uhr.

Gäste melden sich bis zum 31.05.2026 ob sie den Ersatztermin wahrnehmen wollen. Wir senden dann aktualisierte Karten per E-Mail zu.

Alle Buchungen ohne Rückmeldungen werden ab dem 01.06.2026 storniert.

Gäste erreichen uns via Mail unter info@academixer.com oder telefonisch unter 0341-21787878, hier während der Geschäftszeiten bzw. haben wir außerhalb dieser Zeiten einen Anrufbeantworter angeschlossen.

https://www.academixer.com/terminverlegung-gerd-dudenhoeffer/

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