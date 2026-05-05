Gerd Dudenhöffer „DOD“
Terminverlegung academixer Leipzig ǀ 11. – 13.05.2026
Den Opfern sowie ihren Angehörigen gelten unser tiefstes Mitgefühl und unsere volle Anteilnahme.
Die drei Termine werden nachgeholt, die Karten behalten wie folgt Ihre Gültigkeit.:
MO 11.05. --> SO 13.09.2026, 18:00 Uhr
DI 12.05. --> MO 14.09.2026, 19:30 Uhr
MI 13.05. --> DI 15.09.2026, 19:30 Uhr.
Gäste melden sich bis zum 31.05.2026 ob sie den Ersatztermin wahrnehmen wollen. Wir senden dann aktualisierte Karten per E-Mail zu.
Alle Buchungen ohne Rückmeldungen werden ab dem 01.06.2026 storniert.
Gäste erreichen uns via Mail unter info@academixer.com oder telefonisch unter 0341-21787878, hier während der Geschäftszeiten bzw. haben wir außerhalb dieser Zeiten einen Anrufbeantworter angeschlossen.
https://www.academixer.com/terminverlegung-gerd-dudenhoeffer/