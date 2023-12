Für mich soll’s rote Rosen hageln

Franziska Wanninger hält was aus. Für sie soll’s rote Rosen hageln – nicht etwa regnen. Und für das Publikum hagelt es bei ihren Auftritten Lacher, Kracher und Pointen. Der Münchner Merkur stellte die junge Künstlerin in eine Reihe mit Luise Kinseher und Monika Gruber, die Süddeutsche meinte über sie: „… geboren im Sternzeichen Typenkabarettistin, Aszendent Rampensau“. Und ihre Familie musste schon früh mit Franziskas ununterbrochenem Rededrang und ihrem Hang zum Dramatischen umgehen lernen. Auf der Bühne machen sich solche Sachen hervorragend. Aufgewachsen auf einem Einödhof in Oberbayern, erlernte sie das Schauspielhandwerk in Los Angeles. Zum Glück ist die Frau nicht in Amerika geblieben! Sie schaut den Leuten aufs Maul, singt von den Untiefen des Lebens und erschafft dabei ganze Welten.Termin: 18.01., 19.30 Uhr, academixer-KellerKarten:0341-21787878 (mit Anrufbeantworter)