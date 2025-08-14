Erstmals zu Gast im academixer-Keller

17.09. 19.30 Uhr academixer-Keller#Bestseller #lesung #literatur #academixer-Keller„Einst war sie eine erfolgreiche, gut bezahlte Kunstmaklerin in Leipzig“, berichtete Deutschlandfunk Kultur über die Hauptfigur aus Daniela Kriens Roman „Mein drittes Leben“. Doch nach einer familiären Tragödie hat sie sich in ländliche Einsamkeit geflüchtet. „Vor Jahren fuhren wir einmal mit dem Auto durch dieses Dorf … ‚Hier will man nicht begraben sein‘, sagte Richard, und ich pflichtete ihm bei. Es ist ein reizloses zweigerteiltes Straßendorf … Tagsüber reißt der Autoverkehr nicht ab. Nachts lässt das Rauschen der Fahrzeuge zwar nach, doch dann beginnt das an- und abschwellende Dröhnen der startenden und landenden Frachtflugzeuge vom nahen Flughafen. Hier lebe ich seit mehr als zwei Jahren …“ Linda hat sich nach zwei Schicksalsschlägen komplett verändert, das reizlose Dorf beruhigt sie. In ihrem dritten Leben flieht sie vor den Menschen. Daniela Krien wird uns verraten, warum das alles so gekommen ist.Die Leipziger Schriftstellerin beeindruckt ihre Leserschaft seit dem 2011er Debüt „Irgendwann werden wir uns alles erzählen“ (2022 verfilmt) mit jedem Buch mehr. „Die Liebe im Ernstfall“ wurde vom Feuilleton als „Stadtporträt des Leipzigs der Gegenwart“ angesehen, „Muldental“ berichtet von Orientierungslosigkeit und der Notwendigkeit, trotzdem immer weiterzumachen und „Der Brand“ greift bei der Schilderung einer zu Ende gehenden Beziehung auch Themen wie Corona und intellektuelle Rechthaberei auf; alles immer ruhig und fast dokumentarisch. Wer ihre Bücher liest, denkt schon nach wenigen Seiten: Daniela Krien muss sehr schlau und dabei voller Fein- und Sprachgefühl sein. Schön, dass sie 1999 in unsere Stadt gezogen ist, und noch schöner, dass wir sie am 17. September im academixer-Keller mit ihrem neuesten Werk persönlich erleben dürfen.Eintritt: Ab 19,- EURMo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878