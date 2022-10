Eröffnung Leipziger Lachmesse am 16.10.2022

Das „Internationale Humor- und Satirefestival“ vommit insgesamt 74 Veranstaltungen - auf elf Bühnen werden 124 KünstlerInnen aus zwölf Ländern zu erleben sein. Sie bieten Kabarett und Comedy, Lied und Musik, Gedichtetes und Improvisiertes wie auch Clownerie oder Puppenspiel.“. Mit dem Anliegen der Lachmesse, für den Charme der Künste für die kleine Bühne zu werben, wurden seit Beginn des Festivals von 32 Jahren bestimmte Schwerpunkte gesetzt. Als Kabarettstadt hat Leipzig dabei das politische Kabarett in den Mittelpunkt gestellt. Künstler aus Ost und West sind gleichermaßen vertreten. Alle Generationen kommen mit ihrem besonderen Blick auf die Zeit zu Wort. Mit seiner Vielfalt in Inhalt und Form schafft das Leipziger Kleinkunstfestival immer wieder einen aktuellen Überblick über Trends und Neuheiten in der kleinen Form.Angesagt haben sich bei dieser 32. Lachmesse u. a.(22. Oktober im academixer-Keller),(21. Oktober im Haus Leipzig),(18. Oktober im academixer-Keller) und(21. Oktober im academixer-Keller). In der Reihe „Legenden“ laden am 16. Oktober, dem Eröffnungstag,undin die Leipziger Pfeffermühle ein. In der Leipziger Funzel treten am 23. Oktober die „“, das Senioren-Kabarett unter der Leitung vom einstigen Pfeffermüller Klaus Dannegger, auf. Im Leipziger Schauspielhaus geht am 22. Oktober die traditionelle Ur-Krostitzer-Lachmesse-Gala über die Bühne mit Gästen wieundführt durch das Programm.Bei der Jürgen-Hart-Satire-Matinee am 23. Oktober im Schauspielhaus begrüßenundUnd nicht zuletztam 21. Oktober im Schauspielhaus aktuell über die Vorteile des Lasters reden. Die Newcomer der heiteren Disziplinen sind beim Kupferpfennig-Wettbewerb am 19. Oktober zu erleben. Dieses Mal tretenan. Debütantinnen und Debütanten sind in diesem Jahr(18. Oktober in der Leipziger Funzel), das( 18. Oktober, Moritzbastei),(20. Oktober, Moritzbastei) sowie die Damen von(20. Oktober, Sanftwut).gastieren am 19. Oktober in der Leipziger Funzel.undich sind im Centralkabarett zu erleben. Die Leipziger Pfeffermühle weist besonders auf die Gastspiele von(16. Oktober) und Holger(20. Oktober) in ihrem Haus in der Katharinenstraße hin.Das vollständige Programm finden Sie im anhängenden Programmkatalog und unter www.lachmesse.de