"Eine wunderbare, rasante Komödie"

Das wird ebenso spannend wie interessant, nicht nur zur Premiere, sondern bei jeder Aufführung, denn über den Ausgang des Abends entscheidet jeweils das Publikum! Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden nämlich zu stimmberechtigten Teilnehmern einer Sitzung des örtlichen Tennisvereins, und der befasst sich kurz vorm geselligen Teil noch schnell mit einer kleinen Sache: Brauchen wir einen Extra-Grill für unseren türkischen Mitspieler, damit dessen Essen nicht mit Schweinswürsten in Berührung kommen kann? Erol übrigens, der besagte Sportler, möchte keine solche Extrawurst, allerdings sieht Melanie das völlig anders ...Auf der Bühne zerfleischen sich stellvertretend für alle anderen im Paulaner-Innenhof Heide Ihlenfeld, Claudius Bruns, Daniel F. Camen, Peter Treuner und Felix C. Voigt. Regie führt Irene Christ, die im Stück der höchst erfolgreichen Comedy-Autoren Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob (‘Stromberg’, ‘Das Amt’’, ‘heute show’) zwei Ebenen ausmacht, zum einen die politische, zum anderen die persönliche. Welche Meinungen vertreten wir, weil wir auf der Höhe der Zeit reiten wollen, weil sie uns richtig erscheinen oder weil wir die Schnauze voll haben und welche menschlichen Motive liegen dahinter bzw. darunter - Eifersucht, Eitelkeit oder Kränkung zum Beispiel."Die erste Ebene spielt auf der Klaviatur des politischen Kabaretts", sagt Irene Christ, "die zweite auf der des Dramas. Diese Synergie ergibt eine wunderbare, recht rasante Komödie", also Spaß mit Relevanz, Comedy mit Tiefgang, etwas, worüber wir lachen können, das aber keinesfalls egal ist. Diese "Extrawurst" ist genau die richtige für das 2022er Sommerkabarett der academixer im Paulaner-Palais in der Klostergasse.Premiere wird am 30. Juni gefeiert, der öffentlichen Generalprobe kann man am Abend zuvor beiwohnen. Und die gastronomische Wurst dazu gibt es (natürlich im übertragenen Sinne) zu allen Terminen entweder spanisch, vom Café Madrid zubereitet, oder bayrisch, aus dem Restaurant Paulaner. Sie haben auch hier die Wahl.P.S.: Das Stück wurde 2020 mit dem Monica-Bleibtreu-Preis der Hamburger Privattheatertage in der Kategorie "Komödie" ausgezeichnet.Termine: 29./30. Juni, 1.-3. Juli, 11.-15. Juli, 21.-26. JuliTelefon (0341) 21 78 78 78