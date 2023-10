Ein Festival der Vielfalt und der Weltsichten

Vielfalt und Humor sind seit 1991 die Markenzeichen der Lachmesse in Leipzig. Seit heute läuft sie wieder. Auf elf Bühnen mit 72 Veranstaltungen sind 105 Damen und Herren aus 11 Ländern zu erleben, die sich allesamt der Kunst im kleinen Rahmen verschrieben haben, um letztlich über ihre Sicht auf die Welt zu reden.Eröffnet haben André Bautzmann und Robert Günschmann im ausverkauften Academixer-Keller die 33. Ausgabe der Lachmesse burschikos wie feierlich und der Preisträgerin des Leipziger Löwenzahns ´22, Nessi Tausendschön, würdig die Bühne bereitet. Anschließend zeigte die Preisträgerin die perfekte Art ihrer Kleinkunst und begeisterte, unterstützt vom Vollblutmusiker William Mackenzie, das Lachmessepublikum.Das war schon einmal ein grandioser Start. Dazu stand noch im Lachmesseprogramm Henning Venske und Hans-Jürgen Silbermann als Legenden in der gut besuchten Leipziger Pfeffermühle und bei den academixer sang Tom Pauls vor ausverkauftem Haus am Morgen mit Peter Ufer ein Loblied auf die sächsische Mundart und am Nachmittag eins auf die Stadt Leipzig.Alle Programme sind unter www.lachmesse.de nachzulesen.