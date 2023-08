Ein Abend für Olaf Böhme

Thomas Kaufmann: Mein Freund, der betrunkene Sachse

Präzise Scherze, logische Witze – das erwartet man von einem Mathematiker. Olaf Böhme löste das ein, war aber in erster Linie der „betrunkene Sachse“. Die von ihm entwickelte Bühnenfigur begeisterte das Kabarettpublikum über Jahrzehnte und in vielen Programmen. Aber auch seine bzw. Pichmanns Gedichte sind unvergessen sowie „August der Schwache“, das Barocktheaterspektakel von 1991. Olaf Böhme wurde am 23. September 1953 in Dresden geboren – vor 70 Jahren. In den 1980ern ging der promovierte Wahrscheinlichkeitsrechner zum Theater. Als Publikumsliebling nahm er dort die Steuererklärung auseinander, machte „de Muddi“ populär und spielte den Angler. Sogar die Mathematik konnte er einem unterhaltsam nahebringen - „Über einige Aspekte der Rolle des Zufalls im menschlichen Leben und über das Glück“, hieß seine Kabarettvorlesung an der TU Dresden. 2019 ist der beliebte Künstler an Leukämie gestorben. Am 7. September (und 5. November)wird Olaf Böhme zumindest auf der Bühne wieder lebendig. In „Mein Freund, der betrunkene Sachse“ schwelgt Thomas Kaufmann vergnüglich und liebevoll in Erinnerungen.



07.09.2023 19.30 Uhr academixer-Keller

05.11.2023 16.00 Uhr academixer-Keller