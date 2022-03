Der Zweikampf des Jahres

Tobias Mann bei den academixern

Der Titel "Mann gegen Mann" ist kein einfacher Sprachwitz, sondern die zweifache Wahrheit, Tobias Mann bekommt es in seinem siebenten Programm mit sich selbst zu tun! Unerbittlicher als alle Kontrahenten in den sozialen Medien geht der fernsehbekannte Satiriker und Musiker ("Mann, Sieber!") mit sich ins Gericht. Selbstgespräche geraten außer Kontrolle und arten zu Schimpfkanonaden und Hasstiraden aus. Es zeigt sich, dass der Mann im Mann schlimmer als vielfliegende Umweltaktivisten, bestechliche Volksvertreter und kriminelle Ordnungshüter sein kann. Ein kabarettistischer Zweikampf nimmt seinen Lauf, von dem nur einer profitieren kann bzw. eines - das Publikum!



Und wieder zeigt der Mainzer Kabarettist in seinen Texten und Liedern, wofür er mit allen möglichen Preisen seiner Zunft bedacht worden ist: Witz, Gespür, Gefühl, Musikalität, Intuition, Inspiration, Intelligenz, Fantasie und all sowas, Lebens- und Bühnenerfahrung natürlich auch! Schließlich steht er seit seinem zwölften Lebensjahr im Rampenlicht. Los ging es im wilden Fastnachtstreiben seiner Heimatstadt, weiter in spitzmündigen Musikformationen wie Aca & Pella und dann schließlich ins Radio, ins Fernsehen, in den Buchmarkt sowie vor allem und unermüdlich durch die großen Kleinkunsthäuser! Von seinem harmlosen Grinsen sollten wir uns nicht täuschen lassen ...



Tobias Mann: Mann gegen Mann

Leipzig-Premiere

9. März, 20 Uhr, academixer-Keller