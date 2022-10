Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie „Nummern schieben“

begeistern seit 10 Jahren mit ihrer eigenen Form der Kleinkunst. Wenn sich das real-fiktive Liebespaar nicht gerade ebenso unterhaltsam wie virtuos verquatscht, tragen sie sprachjonglierende Lieder und Gedichte vor. Dabei schaffen sie mit erstaunlicher Leichtigkeit den Spagat zwischen Komik und gesellschaftskritischem Tiefsinn.Friedolin Müller und Wiebke Eymess sind "(Passauer NP)Im Jubiläumsprogrammzeigt das Duo all seine Lieblingsstücke. Dazu nie gespielte Texte und Lieder aus dem Giftschrank.Zumindest theoretisch. Denn die beiden sind sich über die Auswahl der Nummern nicht einig. Aber das Programm muss fertig werden, damit ihre Kinder etwas zu essen haben. Also lassen sie ihre Fans über deren Lieblingsstücke abstimmen. Die sind sich auch nicht einig. Es hilft nichts: Die Zwei von der Fensterbank müssen Nummern schieben!Und am Ende des Abends werden sich wieder alle fragen: War das einstudiert oder improvisiert? Privat oder politisch? Ist das Kunst – oder meinen die mich?Münchner AZFERNSEHEN u.a.Die Anstalt, Ladies Night, NDR-Talkshow, Volker Pispers und Gäste, Pufpaffs Happy Hour, Alfons und Gäste, Comedy mit Karsten, WDR Funkhaus, NightwashKarten: 0341-21787878 (mit AB)