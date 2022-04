Christoph Sieber: Mensch bleiben

Irgendwann werde Amazon liefern, ohne dass wir etwas bestellt haben! Christoph Sieber bringt alle Probleme zur Sprache, deutlich, aber unterhaltsam. Und zwischendurch singt, tanzt und albert er herum, damit es nicht zu anstrengend wird. Der "Godzilla unter den Philosophen" (O-Ton Sebastian Pufpaff), das "Trüffelschwein der schlechten Laune" (Tobias Mann) wird nicht müde, "unsere lustige Realität" unter die Lupe zu nehmen. Der fernsehpräsente Kabarettist ("Mann, Sieber!", ZDF) kommt mit seinem aktuellen Programm "Mensch bleiben" in den academixer-Keller. Noch im Vorgänger gab er sich "Hoffnungslos optimistisch". Was folgt jetzt? Die "aufstrebende Koryphäe der deutschen Kabarettszene" (Siegener Zeitung), der "Galgenhumorist" (Frankfurter Rundschau) setzt zwei ziemlich lange Füße in die Spuren großer Kollegen wie Dieter Hildebrandt und Georg Schramm. Und wie macht er das? "Meisterhaft", meint die Leipziger Volkszeitung. Dabei studiertevier Jahre lang Pantomime - ohne Erfolg. "Alle Pantomimen können schweigen, ich nicht!" Pech für ihn, Glück fürs Publikum ...Christoph Sieber: Mensch bleiben21.04., 20 Uhr, academixer-KellerTelefon (0341) 21 78 78 78