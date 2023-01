Chin Meyer: Grüne Kohle

Was ist besser, als Stroh zu Gold spinnen zu können? Grüne Kohle! Chin Meyer weiß alles darüber, er ist der neue Zaubermeister. Zunächst stellt er die richtigen Fragen, dann gibt er die richtigen Antworten, Finanz- und Umweltminister werden ihn stalken. "Hat man bereits nachhaltig investiert, wenn man auf einem E-Tretroller einen veganen Smoothie schlürft? Darf man nach zweimaligem Mallorca-Verzicht zur Erholung auf den Malediven tauchen? Kommen Menschen mit Solardach automatisch ins Nachhaltigkeitsparadies?" Chin Meyer lacht sich ins Fäustchen. "Rettet Geld die Welt? Oder überlebt am Ende doch nur bunt bedrucktes Papier?" Chin Meyer reitet mit der schönen Prinzessin ins Märchenland. Dort wollen sie "zusammen mit Energie- und Rüstungskonzernen Klimaziele erreichen – und zwar mit dem gleichen simplen Rezept: Alles rein in die Grün-Geld-Waschmaschine, auf 'Pflegeleicht' stellen und mit dem '1,5 Grad-Ziel' sanft schleudern." Und schließlich präsentiert er dem König die nackte Wahrheit: " Umweltrettung ohne Humor hat die gleichen Erfolgsaussichten wie Bankenrettung ohne Geld – oder Online-Dating ohne Strom." Großartig!



26.01.2023 19.30 Uhr academixer-Keller