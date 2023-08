Bernd-Lutz Lange, Peter Ufer: Wo der Spaß aufhört, fängt der Witz an

Hommage an Werner Finck

academixer-Mitbegründer Bernd-Lutz Lange und Tom Pauls‘ Theater-Kompagnon Peter Ufer entreißen den dunklen Weiten des Vergessens einen besonders liebenswerten Kollegen. Äußerst witzig und unterhaltsam erinnern sie an Werner Finck, den Onkel Julius aus dem herrlichen 1950er-Jahre-Film "Die Zürcher Verlobung". Finck, geboren in Görlitz, ausgebildet in Dresden, war in Berlin und München ein gefeierter Kabarettist – und in den 1930ern auch ein gefeuerter. Nach dem Krieg gründete er erst die Schmunzelpartei und dann die Radikale Mitte („Gegen Kompromisslosigkeit“), gab die satirische Wochenschrift "Das Wespennest" heraus und war in den 1960ern Star der "Lach- und Schießgesellschaft". Sein wunderbar doppelbödiger Humor hat bis heute an nichts verloren. Schön, dass wir daran erinnert werden.



Termin: 04.09.2023 19.30 Uhr academixer-Keller