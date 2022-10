Bermuda Zweieck gewinnt den „Kupferpfennig“-Wettbewerb der 32.Lachmesse

Zum 9. Mal ging am 19. Oktober 2022 im Rahmen des 32. Leipziger Satirefestivals der Kabarettnachwuchs-Grand Prix über die Bühne des academixer-Kellers. Der Newcomer-Wettbewerb ist inzwischen ein wichtiger Termin im Lachmesse-Kalender.Gastgeberin Anke Geißler begrüßte auch diesmal wieder drei vielversprechende Neulinge, die mit ihren Darbietungen überzeugten: Christine Zeides, Kabarettistin aus Berlin, Marie Diot, die gekonnt Musik und Quatsch miteinander verband, sowie Bermuda Zweieck: Daniel Gracz und Fabian Hagedorn, die nach eigener Aussage Lärm für gehobene Ansprüche machen.Das Publikum im ausverkauften academixer-Keller honorierte alle Wettbewerbsbeiträge mit viel Beifall, entschied sich aber letzten Endes für die Herren von Bermuda Zweieck. Sie erhielten die meisten der kupfernen Pfennigstücke, die das Publikum vergab. Das Preisgeld im „Kupferpfennig“-Wettstreit – 100.000 Cent -wird von der Urkrostitzer Brauerei gestiftet.Kabarettist Christoph Walther führte wie gewohnt witzig durch den Abend.Der Gewinn des Kupferpfennig-Wettbewerbs bedeutet für die Neulinge Gewinn in doppelter Hinsicht – der Sieger wird mit seinem Programm auch für einen Abend bei der Lachmesse 2023 gebucht. Vorjahressieger Jakob Schwerdtfeger präsentierte sein aktuelles Programm „Ein Bild für die Götter“ am vergangenen Montag im Kabarett Sanftwut.