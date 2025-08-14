Academixer-PREMIERE

#Ensemble-Kabarett #Ostrock #Kabarett #academixerAb Ende August – Premiere wird am 31. gefeiert – flattert im academixer-Keller der Ostrock. „Und der flattert wirklich“, versichert Ideengeberin Anke Geißler, die die Paula spielt und im Programm 80 Jahre alt wird – als Paula.Paula ist früher Frontfrau und Sängerin einer Rockband gewesen, der wichtigsten der DDR, wie sie es in Erinnerung hat. Dieser Zeit trauert sie bis heute nach. Und zur Geburtstagsfeier will sie das Ganze noch einmal groß aufleben lassen, zeigen, was sie drauf hat und dass sie die Beste war und bleibt.Ihre Musiker Richie, Ronnie und Rumpel* („Endlich wieder eine Live-Band!) sind mit von der Partie und ähnlich motiviert wie Paula. Das Publikum bilden Paulas Ost- und Westverwandte, u.a. die Tochter sowie die Nichte mit ihrem Mann, der eigentlich nicht in den Osten kommen wollte, und natürlich sämtliche Gäste im Saal.Gespielt werden Lieder von Silly, City, Karat, den Puhdys, von Renft und Pankow, dazu trinkt Paula jede Menge Rotkäppchen-Sekt. Alle sind bei allen Liedern dabei, Hannah Blank als Tochter, Rebekka Köbernick als Nichte und Felix C. Voigt als Mann der Nichte. Und jede/r spielt mindestens eine weitere Rolle, Anke Geißler z.B. neben der 80jährigen Paula auch deren 22jährigen Enkel Pavel, ein „buntes Figurenkarussell“.Der „Ostrock“ wird sehr turbulent und verfügt bei aller Erinnerungsschwelgerei auch über schöne aktuelle Bezüge. „Danke, Mathias Tretter!“, ruft Anke Geißler diesbezüglich aus dem mit guter Laune gefüllten Probenraum und fügt hinzu: „Einer der besten Autoren des Landes und außerdem ein guter Regisseur!“ Toll, dass Mathias Tretter beides fürs neue Stück ausleben kann.Die Premiere wird die erste nach der Sommerpause sein und unten im academixer-Keller gefeiert. Das Ensemble freut sich jetzt schon darauf und das Publikum auch, denn Anke Geißler kündigt den flatternden Ostrock nach jeder laufenden Vorstellung an – und erntet „Juchhu!“-Rufe.Paula wird von Anke Geißler gespielt, an ihrer Seite die bucklige Verwandtschaft, verkörpert von: Hannah Blank, Rebekka Köpernick, und Felix. C. Voigt. Die Musiker Richie, Ronnie und Rumpel werden von Ekky Meister bzw. Jörg Leistner (Piano, Keyboard), Christoph Schenker (Bass, Cello) und Paul Immel bzw. Björn Kerstan (Schlagzeug) gegeben.