Academixer-Ensemble: Bitte mal freimachen

01.11.2024 19.30 Uhr academixer-Keller02.11.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller03.11.2024 16 Uhr academixer-KellerWenn die Affen Pocken kriegen, zählt eine live gespielte Arztserie zur medizinischen Grundversorgung! Die Allround-academixer decken dabei nicht nur Mund und Nase, sondern sämtliche Fachrichtungen ab. Und: Endlich wurde das Allheilmittel gefunden!05./06.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerDieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?07.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerOlaf Böhme war in erster Linie der „betrunkene Sachse“, auf offener Bühne nahm er die Steuererklärung auseinander, machte „de Muddi“ populär und spielte den Angler. In „Mein Freund …“ schwelgt Thomas Kaufmann vergnüglich und liebevoll in Erinnerungen.08.11.2024 19.30 Uhr academixer-Keller09.11.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-Keller10.11.2024 16 Uhr academixer-KellerDer See ist gesperrt und die Rettungstrude passt auf wie ein Guppy. Wollen die hier wirklich das Wasser ablassen, wie der Oberbürgermeister gesagt haben soll? Das wird im Laufe des Abends, welcher sich wie ein Urlaubsnachmittag anfühlt, geklärt.12./13.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerAstrid und Oskar Grützke haben sich gerade ein umzäuntes Idyll im Grünen zugelegt. Geplant war aber auch eine Fernreise, doch der Flug nach Borneo geht schief. Oskar findet das weniger schlimm, ihm bieten Sparte, Zoo und Umland genügend Abenteuer.14.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerAls sich die Sparte Comedy um die Jahrtausendwende anschickte, das Privatfernsehen zu erobern, gehörte Markus Maria Profitlich mit weiteren Aktivisten der ersten Stunde zum Team der „Wochenshow“. Heute schaut er auf eine erfolgreiche Karriere zurück.15.11.2024 19.30 Uhr academixer-Keller16.11.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-KellerAstrid und Oskar Grützke haben sich gerade ein umzäuntes Idyll im Grünen zugelegt. Geplant war aber auch eine Fernreise, doch der Flug nach Borneo geht schief. Oskar findet das weniger schlimm, ihm bieten Sparte, Zoo und Umland genügend Abenteuer.17.11.2024 18 Uhr academixer-KellerEin Bauernhof im Westerwald, Anfang der 1950er Jahre: Leider war es keine Idylle, kein unbeschwertes Kinderleben im Naturparadies. TV-Star Joe Bausch erinnert sich stattdessen an Demütigung, Gewalt und Übergriffe – in seinem neuesten Buch.19./20.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerDrei Frauen, die manchmal auch vier Männer sind, lassen ihre unterschiedlichen Ansichten über Familienplanung, Zeitgeist, Sex und so weiter aufeinanderprallen, was zu vielen vielen Lachern führt und immer wieder zu verblüfftem Erstaunen.21.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerSie zählen zu den Lordsiegelbewahrern der sächsischen Sprache und des eng damit verflochtenen Humors. Sie haben Bücher darüber geschrieben, waren mit der Angelegenheit unzählige Male im Fernsehen und sind heute live und zum Anfassen nur für Sie da!22.11.2024 19.30 Uhr academixer-Keller23.11.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-KellerDieser Kabarettkrimi ist komplex wie ein handgewebter Teppich, bloß viel lustiger als ein solcher und spannend wie ein Spannbettlaken! Wir haben es mit einer Leiche zu tun, die nackt wie ein griechischer Gott am Zwenkauer See gefunden wurde. Warum?24.11.2024 18 Uhr academixer-KellerTiefschürfend und puppenlustig wird es, wenn sich Tobias Mann der wichtigsten Frage unserer Zeit zuwendet: Was ist echt, was ist falsch? „Und spielt das überhaupt noch eine Rolle?“, schiebt er gleich selber nach. Rechner oder Mensch? Real oder Fake?26.-29.11.2024 19.30 Uhr academixer-KellerEs spielen Anke Geißler, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner/ Ekky Meister30.11.2024 16 und 19.30 Uhr academixer-KellerEs spielen Hannah Blank, Claudius Bruns, Peter Treuner, Musik: Jörg Leistner/ Ekky MeisterIm aktuellen Jahresendprogramm der academixer singen Modern Talking und Rammstein von Schneeflöckchen und Engeln, während drei Mietweihnachtsmänner versuchen, sich mit kollektiver List gegen die neueste Finte der Marktwirtschaft zur Wehr setzen.Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!Kartenhotline: 0341-21787878