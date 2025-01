ACHTUNG PREMIERE: „Wenn Sachsen Beine wachsen“ KRANKHEITSBEDINGT VERSCHOBEN!

Nun heißt es leider für Henriette Grützner erst mal in kleinen Schritten zurück zur Topform.Wir freuen uns sehr, dass wir Barbara Weiß gewinnen konnten, zunächst den Part von Henriette Fee Grützner zu übernehmen. Die Premiere muss dennoch um eine Woche verschoben werden, da zu wenig Zeit zum Proben bleibt.Barbara Weiß wurde in Bayern geboren. Nach ihrem Studium an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig führten sie Engagements u.a. an das Landestheater Schwaben, ans Staatstheater Nürnberg und an die Walenseebühne in der Schweiz. Sie spielte in den Tournee-Produktionen "Flashdance" und "Sherlock Holmes-Next Generation" sowie in "Der Medicus" am Deutschen Theater München. Im Kabarett academixer war sie stand sie bereits bei verschiedenen Programme auf der Bühne, zuletzt in "Die lustige Witwe".Barbara Weiß ist neben ihrer Bühnentätigkeit auch immer wieder im deutschsprachigen TV und aktuell im Kinofilm "Hundslinger Hochzeit" zu sehen.Kassenöffnungszeiten:Mo, Mi und Do: 16.00 Uhr – 20.00 UhrDi, Fr und Sa: 13.00 Uhr – 20.00 UhrSonn- und Feiertage geschlossen, Abendkasse für die jeweilige Veranstaltung ab 1 Stunde vorher an der Garderobe!