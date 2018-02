Neue Kooperation für spritzige Ideen

Die Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur und Expertin in Sachen Heimwerken wird mit Wagner einige Do-it-yourself-Projekte mit Farbe im Innen- und Außenbereich umsetzen. Diese sollen sowohl passionierten Selbermachern als auch Anfängern in Form von Videos viele nützliche und inspirierende Informationen und Anleitungen zum Thema Umgestaltung, Upcycling und Renovierung liefern.Dabei zeigt Eva Brenner wie man mit einem universellen Farbsprüher handelsübliche Wandfarben, Lacke, Lasuren oder Holzschutzmittel auf alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich schnell und perfekt deckend auftragen kann. Nach dem ersten Projekt mit einem Farbsprüher von WAGNER ist Eva Brenner begeistert: "Es geht so leicht und man erhält so ein tolles Ergebnis".Interessierte finden diese Video-Tutorials ab Mitte März auf der Wagner-Website www.wagner-group.com sowie auf dem Facebook- und Youtube-Kanal des Herstellers.Als Resultat der engen Zusammenarbeit stellt WAGNER ein spezielles Produktpaket zur Verfügung, bestehend aus einem universellen Farbsprüher und einem praktischen Abdeckset, mit dem auch die lästige Vorarbeit einfach und schnell gelingt.