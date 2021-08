Mido Herren Uhr Limited Edition

090 von 365

257 von 365

279 von 365

289 von 365

293 von 365

Anlässlich des 75. Jubiläums des namhaften Uhrenherstellers MIDO hat dieser eine ganz besondere Uhr kreiert: Die MIDO Herrenuhr M0268301105101 Ocean Star Tribute Limited Edition. Diese elegante Herrenuhr interpretiert die ästhetischen Charakteristika einer Taucheruhr der 1960er Jahre vollkommen neu. Mit diesem in der Stückzahl stark limitierten Modell hat es MIDO geschafft, mittels der herben Eleganz der Vergangenheit kombiniert mit gleichzeitig modernster Technik eine absolut zeitlose, zu jedem Anlass passende Herrenuhr zu entwerfen, die den Flair aus alten Zeiten in einzigartiger Weise mit der Gegenwart vereint.Ihr Automatikwerk mit dem Kaliber 80 verleiht der MIDO Herrenuhr M0268301105101 Ocean Star Tribute Limited Edition eine hochwertige Funktionalität, mit der sie sogar bis zu einem Druck von 20 bar wasserdicht ist. Das Armband besteht aus hochwertigem 316L-Edelstahl, der eine vollständige und dauerhafte Verträglichkeit mit der Haut gewährleistet und einen absoluten Tragekomfort gewährleistet. Wahlweise kann man das metallene Armband jedoch auch gegen ein hochwertiges, beim Kauf mit enthaltenes, schwarz/oranges Textilarmband tauschen.Insgesamt gibt es von dieser limitierten Sonderedition ganze 365 Uhren, einige davon im Juwelier Bacak. Hier erhalten Sie folgende Limitierungen:Die jeweilige Ziffer ist dabei auf jeder der Uhren auf dem Gehäuseboden eingraviert, sodass jede in der Tat ein echtes, unverwechselbares Einzelstück darstellt. Sie selbst können bei der Bestellung im Juwelier Bacak wählen, welche Limitierung Sie wünschen.Feiern Sie zusammen mit MIDO und dem Juwelier Bacak nun bereits 75 Jahre bestehende, hochwertige, an Architektur angelehnte Uhrentechnik und begeben Sie sich mit der MIDO Herrenuhr M0268301105101 Ocean Star Tribute Limited Edition auf eine Zeitreise in die 1960er Jahre. Werden Sie stolzer Besitzer eines stark limitierten Modells, das mit seinem einzigartigen Look und seiner hohen Qualität einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung und Herstellung von Uhren darstellt. Mit MIDO sind Sie in Vergangenheit und Gegenwart fest verankert und trotzdem stets allen einen Schritt voraus.