Weihnachten ist Geschichtenzeit – mit Büchern und Hörbüchern aus dem JUMBO Verlag durch die Adventszeit

Wie machen Sie Ihrer Familie oder Ihren Freund*innen in der Adventszeit eine Freude, ohne auf zuckerhaltige Genussmittel zurückzugreifen, die dick machen und schlecht für die Zähne sind? Mit Büchern und Hörbüchern! Ob nun zum Plätzchenbacken (mit wenig Zucker J), Schneemannbauen oder Baumschmücken, im JUMBO Verlag erscheint eine abwechslungsreiche Mischung, bei der für jede*n von 4 bis 99 Jahren etwas dabei ist:Alle Bobo Siebenschläfer-Fans begleiten in " Hurra, es schneit! " Bobo beim Bratäpfel naschen, begrüßen mit ihm den ersten Schnee, basteln einen Adventskalender und schmücken den Tannenbaum. Zusammen mit der Familie Siebenschläfer können Kinder die Vorweihnachtszeit genießen und das neue Jahr begrüßen.Mit " Welch ein Strahlen, welch ein Leuchten! " klingt die Adventszeit mal lustig und verspielt, mal ruhig und besinnlich. 24 beliebte und neue Lieder, Gedichte und Geschichten für Klein und Groß erzählen von der Weihnachtsbotschaft, dem Miteinander, den Heiligen Drei Königen, Tannenbäumen und der Geburt Jesu, aber auch vom gemütlichen Fest zu Hause. Fröhliche Kinderstimmen, erzählende Lieder und Klassiker steigern die Vorfreude auf den Heiligen Abend: Hörprobe Ein beliebter Ballettklassiker, der gern zur Weihnachtszeit aufgeführt wird, ist " Dornröschen " von Peter Iljitsch Tschaikowski. Marko Simsa führt durch das zauberhafte Märchenballett und lässt es zu den Originalklängen von Peter Iljitsch Tschaikowski lebendig werden. Dieses klingende Bilderbuch ist zauberhaft illustriert von Silke Brix: Blick ins Buch Lona ist ein Eichhörnchen mit dem Spitznamen "Die mit der Nuss tanzt". Sie bewohnt ihren ersten eigenen Baum, eine schöne Edeltanne. Doch kurz vor Weihnachten wird Lonas Baum ausgegraben und in einen Kübel gepflanzt. Er soll als Weihnachtsbaum im Wohnzimmer der Familie Parmakoski stehen. Doch Lona gibt ihren Wohnbaum nicht auf! Sie krallt sich fest und reist mit ihm in die Welt der Menschen, wo sie ein sehr denkwürdiges Weihnachtsfest erlebt. Dieses Kinderbuch ist frech und feierlich illustriert von Franziska Harvey: Blick ins Buch Unser Sampler aus Geschichten der Radiosendung "Ohrenbär" " Der Baum gehört mir! und weitere Geschichten für die Weihnachtszeit " besticht mit einer Mischung aus Fiktion und Realität. Ein Nusstanz-tanzendes Eichhörnchen? Was könnten sich Kinder mehr wünschen? Genauso wie ein Elefant, der eine Hose sucht, oder das Spurenverfolgen kleiner Fabelwesen. Die Sammlung bietet alles, was gute Unterhaltung zur Weihnachtszeit ausmacht: Hörprobe (ET: 20.10.2021)Die kleinen Vampire waren einfach zu lieb dieses Jahr! Der Weihnachtsvampir mag keine artigen Kinder und nun müssen sich die kleinen Blutsauger zu Weihnachten selbst bescheren. Fletscher schenkt ein Grusel-Theaterstück, das überhaupt nicht so blutig endet, wie er es sich erhofft hat. Rostige Schrauben und krumme Sargnägel sind aus Krümels Geschenkesack. Und dann wäre da noch Gruftines leckerer Untotkuchen, der noch hier und da krabbelt: Blick ins Buch Kinder lieben die Sommerby-Geschichten von Kirsten Boie. Nach einem Sommer und einem Herbst können die Fans nun mit Martha, Mikkel und Mats die Weihnachtsferien auf der Steuermannsinsel verbringen. Julia Nachtmann spricht die Geschichte " Für immer Sommerby " mit großer Einfühlsamkeit und Spielfreude: Hörprobe Dora Heldts gefühlvolle und skurrile Krimi-Komödie " Geld oder Lebkuchen ", spannend und humorvoll gesprochen von Katja Danowski, erzeugt ein winterlich-weihnachtliches Wohlgefühl.