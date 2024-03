Von fiesen Pflanzen und guten Freundinnen

Ein Kleingartenparadies in Gefahr und eine Seniorin, die zurückschlägt: Am 13. März 2024 erscheint das Hörbuchvon Helen Frances Paris als Hörbuch bei GOYALiT.Janet Pimm, 72, hat seit ihrer Pensionierung vom Geheimdienst ihren Hang zu Gründlichkeit und Hartnäckigkeit auf ihren Schrebergarten verlagert. Er ist ihr ganzer Stolz. Als in der Gartenanlage japanischer Knöterich entdeckt wird - eine invasive Art, die binnen kurzem alle anderen Pflanzen verdrängt - will die Stadt gleich die ganze Anlage dichtmachen. Doch Janet, die sich in der Botanik auskennt, vermutet Sabotage. Der Knöterich wurde eindeutig absichtlich eingepflanzt - aber von wem? Janet beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen, denn als Baugrund wäre die Gartenanlage Millionen wert. Gemeinsam mit Nachbarin Beverley macht sie sich auf Spurensuche: nächtliche Sprühdosen-Aktionen und illegale Wohnungsdurchsuchungen inklusive …ist ein witzig-skurriles HörErlebnis und wird von Angelika Thomas gesprochen. Hier geht es zur Hörprobe.Wenn Sie Lust auf eine warmherzige Hörreise bekommen haben, sende ich Ihnen gerne ein entsprechendes Rezensionsexemplar zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenauch hier zugänglich machen. Sprechen Sie uns dazu gerne an.