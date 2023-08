Von der Suche nach dem Glück und dem Wunsch nach Zugehörigkeit - Der Bilderbuchsommer bei JUMBO

Am 17. August 2023 erscheinen im JUMBO Verlag zwei ganz unterschiedliche Bilderbücher über die Suche nach dem Glück und dem großen Wunsch nach Zugehörigkeit:von Satoe Tone nimmt Eifersucht und Verlassenheitsgefühle von Kindern ernst und erzählt von dem dringenden Bedürfnis dazuzugehören. Der kleine Pinguin Cucu fühlt sich unter Papas Bauch besonders wohl. Doch eines Tages ist dort kein Platz mehr für ihn, denn Cucu bekommt bald ein Geschwisterchen und Papa trägt nun sein Ei in der Brutfalte. Dabei ist das doch Cucus Platz! Traurig wickelt er sich in eine Decke - vielleicht bekommt er seinen Platz ja zurück, wenn er so auch wieder zu einem Ei wird? Mama und Papa müssen ihn nun daran erinnern, wie lieb sie ihn haben, um ihn aus seiner Schale hervorzulocken.Das Bilderbuch wurde vonselbst illustriert. Eine gefühlvolle, trostspendende und liebevolle Geschichte für Kinder ab zwei Jahren.Bär, Eichhörnchen und Dachs begegnen sich. Sie alle sind auf der Suche. Bär sucht seine Brille, ohne die ihm sein Leben farblos erscheint. Eichhörnchen möchte das Glück aufspüren und Dachs möchte schlafen, will seine Ruhe und Träume wiederfinden. Beim gemeinsamen Tee und Kuchen erzählt Dachs von der Begegnung mit einer glücklichen Kuh und Eichhörnchen beschließt, sie ausfindig zu machen. Da klopft Wolf an die Tür. Ist ihm zu trauen? Sie finden heraus, dass Wolf unglücklich ist, weil ihm Freundschaften fehlen. Auch wenn sie nicht alle Tiere nach dem Glück befragen können, stellen die Gefährten fest: Es ist gut, befreundet zu sein - nicht nur, um das Glück zu suchen!Die Geschichte der katalanischen Autorin Eulàlia Canal mit märchenhaft-stimmungsvollen Illustrationen von Toni Galmés ist ein schöner Vorlesetitel, der Ruhe und Nachdenklichkeit vermittelt, dabei den Humor aber nicht verliert. Das Bilderbuch für Kinder ab fünf Jahren zeigt, dass Glück für alle ganz unterschiedlich sein kann.