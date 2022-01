Von Selfon über Wolf und Horowitz bis Raab – Krimis und Spannung in allen Facetten

Sie lieben die literarische Verbrecherjagd, den Nervenkitzel und die Spannung bis zum letzten Satz? Oder darf es zwischendurch auch mal ein Lacher sein? Unser Frühjahrsprogramm vereint alle Facetten des Krimi-Genres:Aus: "Nachtarbeiter" Nachtarbeiter " (ET: 16.03.2022) ist ein düsterer Roman Noir im kriminellen Milieu Brooklyns. Mit viel Liebe für die Figuren und ihre Umstände entspinnt der langjährige Justizmitarbeiter Brian Selfon in seinem Debüt eine spannende Familiensaga – modern, authentisch und wendungsreich erzählt. Sheeky Keenan, sein Neffe Henry und seine Nichte Kerasha verstricken sich in ihrem Geldwäschenetzwerk. Die zusammengewürfelte Familie liebt einander, doch kann sie sich auch vertrauen, wenn es hart auf hart kommt?, so die Übersetzerin aus dem Amerikanischen Englisch Sabine Längsfeld über Selfons Debüt.Das gleichnamige Hörbuch wird von Volker Hanisch interpretiert, der die Schattenseiten des hippen Szeneviertels Brooklyn spannend und berührend zum Leben erweckt.Die ungekürzte Autorenlesung " Ostfriesensturm " (ET: 09.02.2022) von Klaus-Peter Wolf ist nicht nur der sechzehnte Fall für seine Kommissarin Ann Kathrin Klaasen, sondern auch Wolfs persönlichstes Werk. Im Visier steht das organisierte Verbrechen, das die verlassene Idylle in Ostfriesland bedroht. Die Suche nach dem Killer führt Ann Kathrin Klaasen zu Ermittlungen unter noch nie dagewesenen Bedingungen.2022 werden übrigens auch neue ZDF-Verfilmungen der Ostfriesen-Krimis ausgestrahlt. Im April geht es mit "Ostfriesensühne" weiter, dem Nachfolger von "Ostfriesenangst" (7,46 Mio. Zuschauer*innen). Für die folgenden Filme "Ostfriesenmoor" und "Ostfriesenfeuer" wird Picco von Groten in der Hauptrolle von Ann Kathrin Klaasen zu sehen sein, der Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.Im großen Finale der Trilogie schlüpft Kultfigur Rupert einmal mehr in der ungekürzten Autorenlesung " Rupert Undercover. Ostfriesisches Finale " (ET: 25.05.2022) als Undercover-Agent in die Haut des totgeglaubten Drogenbosses Frederico Müller-Gonzáles. Doch ein Anruf veränderte alles. Nie würde er den Moment vergessen, als die unheimliche Stimme am Telefon ihren Namen nannte: Frederico Müller-Gonzáles. Ruperts Tarnung war aufgeflogen. Jetzt wusste er: Sein Leben wäre beendet, wenn er nicht sofort die undichte Stelle fand.Fesselnd bringen Katja Danowski und Volker Hanisch das neue Hörbuch " Der Tote aus Zimmer 12 " (ET: 13.04.2022) von Anthony Horowitz zu Gehör. Horowitz führt durch ein Labyrinth aus Lügen und Intrigen mit doppeltem literarischen Boden: Susan vermisst ihr altes Leben in London. Da kommt das Ehepaar Treherne gerade recht. Sie erzählen eine bizarre Geschichte von einem Mord in ihrem Hotel Branlow Hall und dem Verschwinden ihrer Tochter Cecily, kurz nachdem sie "Atticus unterwegs" gelesen hat. Susan wird klar, dass sie dringend nach England muss – denn als Lektorin kann niemand besser die Geheimnisse des Romans entschlüsseln als sie.Die ironisch-lustige Krimireihe des österreichischen Schriftstellers Thomas Raab geht endlich weiter! Karl Menrad spricht das Hörbuch " Peter kommt später. Frau Huber ermittelt " (ET: 18.05.2022) passend grantig und humorvoll. Wenn es Frühling wird in Glaubenthal, kommt der schöne Peter ins Dorf. Der Bäcker - von allen geliebt in der Region. Eine seiner größten Fans war Tante Herta. Doch die steht nicht wie sonst als erste am Wagen, sondern liegt mausetot im Vorgarten. In ihrem Alter nichts per se Unwahrscheinliches. Aber sie ist splitterfasernackt! Da muss sich die alte Huber mal wieder die Ärmel hochkrempeln und losermitteln.