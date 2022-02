Vielfältige (Hör-)Bücher für das Osternest aus dem JUMBO Verlag

In weniger als drei Monaten ist bereits Ostern: Über die Oster- und Frühjahrstitel aus dem JUMBO Verlag können sich Kinder ab 2 Jahren auf eine bunte und literarische Ostereiersuche freuen.



Von Traditionen und Bräuchen: Eier färben, Zweige schmücken, Küken basteln und Hasenkekse backen – die Vorbereitungen auf Ostern steigern auch bei den Kleinsten die Vorfreude auf das Fest. Im Hörspiel "Wieso? Weshalb? Warum? junior Was machen wir an Ostern?" lernen die Allerkleinsten ab 2 Jahren, was es mit dem Osterfest auf sich hat und können dabei die fröhlichen Frühlingslieder von Matthias Meyer-Göllner und Weiteren mitsingen. Hörprobe



Für Natur und Nachhaltigkeit: Unter dem Motto "Mein Naturstart" entdecken Kinder ab 2 Jahren mit dem HörErlebnis "Bäume pflanzen, Beeren naschen. Meine ersten Naturgeschichten und Lieder" die Natur in all ihren Facetten. Inga Reuters spricht elf liebevolle Geschichten über unsere Natur, wie sie von Kleinkindern wahrgenommen wird und lädt zum Entdecken der eigenen Umwelt ein. Ergänzt wird die Produktion mit Liedern rund um das Thema Natur und Draußensein. Hörprobe



Bunte Küsse und große Träume: Mit "Welche Farbe hat ein Kuss? und weitere Geschichten von Rocio Bonilla und Susanna Isern" (ET: 13.04.2022) gibt es Bonillas beliebte Bücher jetzt auch zum Hören! Marion Elskis spricht mit Herz und Witz und stimmungsvolle musikalische Begleitung rundet die CD ab. Kinder ab 4 Jahren begleiten die bekannten Figuren auf einer Reise durch die Farbenwelt, zu einem Bücherberg bis zu den Wolken und bei der Verwandlung eines Zimmers in einen spannenden Dschungel. Hörprobe



Teil 4 der Paffi-Reihe: Im neuen Band "Paffi. Ein kleiner Drache und das Kätzchen" (ET: 16.02.2022) von Bettina Göschl sorgt ein kleines Kätzchen für Eifersucht. Familie Engel soll übers Wochenende auf das Nachbarskätzchen Theo aufpassen. Plötzlich dreht sich alles nur noch um den kleinen Kater, und Paffi scheint alles falsch zu machen … Die Bilderbücher werden drachenstark von Leonie Daub illustriert und ist für Kinder ab 4 Jahren.



Turbulent-witzige und abenteuerlustige Feriengeschichte: Von gestreiften Hühnern, Erwachsenenkram und neuen Freundschaften erzählt Autorin und Illustratorin Barbara Landbeck im Ferienabenteuer "Feli und Fritz. Aufregung im Blaubeerweg" (ET: 16.03.2022) ab 8 Jahren). Wie ganz nebenbei sind es hier die Kinder, die den Erwachsenen bei ihren Alltagsproblemen helfen – und nicht umgekehrt.



Spannende Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautor und Krimispezialist Klaus-Peter Wolf: Laura und Leonie Wunder sind Zwillingsschwestern, könnten aber unterschiedlicher nicht sein – dennoch sind die beiden ein Herz und eine Seele und lösen jeden noch so kniffligen Fall. Mit "Der unheimliche Mieter" und "Das ganz große Ding" (beide ET: 13.04.2022) erscheinen im April gleich zwei Fälle der "Wunderzwillinge" (ab 9 Jahren), die farbenfroh von Franziska Harvey illustriert sind.