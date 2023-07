Unsere neuen HörErlebnisse aus der beliebten Wissens-Reihe "Wieso? Weshalb? Warum?" im Herbstprogramm 2023

Mit unseren HörErlebnissen aus der Reiheeignen sich Kinder unterschiedlichen Alters spielend leicht neues Wissen an. Diese spannenden Themen erwarten Sie in unserem-Herbstprogramm:Wie wir Müll vermeiden, trennen und recyceln können erfahren Kinder mit dem Hörspiel(ET: 13. Juli 2023). Nützliches Wissen über Recyclingkreisläufe und praktische Tipps zur Müllvermeidung und zum Upcycling sensibilisieren Kinder ab vier Jahren für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Zur Hörprobe Das Hörspiel(ET: 13. Juli 2023) ist die ideale Vorbereitung auf den ersten Reitunterricht für Kinder ab vier Jahren und eignet sich für alle, die selbst reiten oder davon träumen. Zur Hörprobe Passend dazu erfahren Kinder in dem Hörbuchalles, was sie über Haustiere wissen wollen: wie sie sprechen, welche Superkräfte sie haben und was wir von ihnen lernen können. Hilfreiches Wissen über die Pflege und Haltung von Hund, Katze, Wellensittich und Co. bereiten auf das erste eigene Haustier vor. Zur Hörprobe Das Hörbuchbeschäftigt sich mit dem Berufsalltag von verschiedenen Ermittler*innen. Was muss ein Detektiv können? Wie arbeitet eine Geheimagentin? Was bedeutet "observieren"? All das finden Kinder mit diesem Hörbuch spielerisch heraus und lernen mit Hilfe informativer Texte und spannender Rätselpausen verschiedene Methoden kennen. Zur Hörprobe Unsere Hörbücher aus der-Reihe für Kinder ab sieben Jahren werden von Kindern selbst gesprochen und motivieren zum Selbstlesen. Mit Hörrätseln wird das Lesen- und Schreibenlernen spielerisch gefördert.