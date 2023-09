Über die Schatten der Vergangenheit: Helga Bürster mit "Als wir an Wunder glaubten" bei GOYALiT

Neuerscheinung bei GOYALiT von Helga Bürster, die sich den Schatten der Vergangenheit widmet.Der neue Romanvonerscheint bei GOYALiT als Digital-only. Helga Bürster erzählt in ihrem neuen Roman von Menschen, denen die Orientierung abhandengekommen ist und von ihrer Sehnsucht nach einem Leben, in dem sie sich von der dunklen Vergangenheit befreien:Deutschland Ende der 1940er Jahre: Der Krieg ist endlich vorbei - doch in dem kleinen Ort Unnenmoor haben die Menschen kaum in ihr Leben zurückgefunden, wie auch im Rest des Landes nicht. Wanderprediger verkünden den nahenden Weltuntergang und versprechen zugleich Heilung und Erlösung. Die elfjährige Betty Abels und ihre Mutter Edith kommen gerade so über die Runden. Als Betty eines Nachts verschwindet und ihr Freund Willi grün und blau geschlagen im Ort auftaucht, gibt es nur eine Erklärung: Da sind Hexen am Werk.Das Hörbuch wird einfühlsam vongesprochen. Zur Hörprobe geht es hier Wenn Sie Lust auf eine HörReise in die Vergangenheit bekommen haben, sende ich Ihnen gerne einen entsprechenden Download-Link zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenauch hier zugänglich machen. Sprechen Sie mich dazu gern an.