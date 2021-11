Tierische Erzählungen aus der Feder von Andrea Camilleri: "Rendezvous mit Tieren" als Hörbuch bei GOYALiT

Es ist ein Plädoyer für einen würdigen Umgang mit Tieren: Das Hörbuch "Rendezvous mit Tieren. Was sie uns erzählen können" von Andrea Camilleri ist am 22. November 2021 bei GOYALiT erschienen und wird facettenreich von Hans Löw gesprochen.



In verschiedenen Kurzgeschichten stehen einzelne Tiere im Vordergrund der ganz besonderen Erzählungen. Mal ist es der Kater Baron, der 18 Jahre bei Camilleris Familie lebte, mal ein Wellensittich, der lernt, sowohl einen Distelfink als auch Camilleris tiefe Stimme nachzuahmen, oder eine unglaublich schönen Tigerfrau, in die Camilleri sich verliebt, die ihm aber leider immer nur ihr Hinterteil zeigt.



Der 1925 auf Sizilien geborene Autor liebte Tiere. Sein toskanisches Landhaus sowie seine Wohnung in Rom waren immer bevölkert von Hunden, Katzen und Vögeln. Kein Tier war gekauft, alle waren der Familie zugelaufen. Oder zugeflogen, wie die beiden Vögel Pimpigallo und der Distelfink. In "Rendezvous mit Tieren" erzählt Camilleri ihre Geschichten und leitet aus seinen Erlebnissen und Beobachtungen Überlegungen zu uns Menschen ab. Was wäre, wenn wir wüssten, was die Tiere über uns denken?



Einfühlsam, facettenreich und mit einer Prise Humor spricht Hans Löw Camilleris Kurzgeschichten und schafft es, jeder Erzählungen stimmlich eine ganz eigene Atmosphäre zu verleihen. Im Anhang finden Sie eine Hörprobe.



Im Gespräch mit dem BÜCHERmagazin sagt Hans Löw: Es ist ein Buch über Tiere. Aber je tiefer man in die Geschichte eindringt, desto näher kommt man an den Menschen ran. […] Dadurch entsteht automatisch immer ein Sich-Spiegeln von Mensch und Tier. Darin liegt, glaube ich, das Vergnügen an diesen Geschichten.

