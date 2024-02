"Sich fügen heißt lügen": Erich Mühsams Werk, gelesen von Henning Venske, erscheint am 14. Februar 2024 als Hörbuch-Download bei GOYALiT

Erich Mühsam stand bereits zur Zeit der Weimarer Republik für die Freiheit ein. In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 wurde der jüdische und anarchistische Dichter, während der Reichstag brannte, von Nationalsozialisten verhaftet und ein Jahr später im KZ Oranienburg ermordet. Bis zuletzt hielt er an der Utopie einer befreiten Menschheit fest. Antisemitismus ist in Deutschland und in ganz Europa bis heute eine widerwärtige Zeiterscheinung, das Werk Erich Mühsams ist bis heute aktuell.erscheint bei GOYALiT mit Sich fügen heißt lügen. Henning Venske liest Erich Mühsam ein Ausdruck einer unangepassten Lebensweise, die sich gegen die repressiven Normen und Werte einer patriarchalisch-autoritären Gesellschaft zur Wehr setzt.Der Satiriker Henning Venske, Mitglied der Erich-Mühsam-Gesellschaft, liest Prosa, Lyrik und politische Texte von Erich Mühsam, die heute immer noch - und gerade wieder besonders - aktuell sind, eingebunden in die Erzählung vom wechselvollen Leben dieses unbeugsamen Anarchisten, Anti-Militaristen und Propagandisten eines besseren Lebens. Hier geht es zur Hörprobe.Bei Interesse sende ich Ihnen gerne einen entsprechenden Download-Link zu. Falls Sie über einen Zugang bei NetGalley verfügen, können wir Ihnenauch hier zugänglich machen. Sprechen Sie mich dazu gern an.