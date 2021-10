Roddy Doyles „Love. Alles was du liebst“ jetzt als Buch und Hörbuch

Lesezeit: 1:33 MinutenLust auf einen Streifzug durch die Dubliner Pubs? Bekannt geworden ist der irische Schriftsteller, Drehbuchautor und Booker-Preisträger Roddy Doyle mit Romanen wie „The Commitments“, „The Snapper“ und „The Van“. Mit „“ erscheint amDoyles jüngster und persönlichster Roman zeitgleich als Buch (GOYA) und Hörbuch (GOYALiT).Früher waren Davy und Joe gute Kumpels. Inzwischen treffen sie sich nur noch gelegentlich, wenn Davy aus England nach Dublin kommt, um seinen Vater zu besuchen. Es sind oberflächliche Begegnungen, sie sind erwachsen geworden, jeder hat sein eigenes Leben. Doch dieser Abend ist anders. Die beiden Männer ziehen wie früher um die Häuser, trinken ein Bier nach dem anderen, und die Gespräche werden immer vertrauter. Lange zurückgehaltene Gefühle und Konflikte drängen nach oben. Joe vertraut seinem Freund an, dass er seine Frau und seine Kinder für eine andere verlassen hat. Als Davy erfährt, dass es sich dabei um Jessica - ihren gemeinsamen Jugendschwarm - handelt, werden auch bei ihm alte Erinnerungen wach: Der Aufruhr um seine temperamentvolle Frau, die Missbilligung seines Vaters, der Tod seiner Mutter, die Flucht aus Irland. Als Davy einen Anruf erhält, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt.“ ist eine Geschichte über die Liebe in all ihren Facetten, betrachtet das eigene Leben im Spiegel einer vielschichten Freundschaft und setzt sich literarisch mit dem Verlust der Eltern auseinander.Mit einem besonderen Gespür für Zwischentöne aus dem Englischen übersetzt von Sabine Längsfeld (Glennon Doyle, Simon Beckett). Das Hörbuch mit sechs CDs und 530 Minuten Spielzeit wird von Stephan Schad zu Gehör gebracht: Der renommierte Schauspieler spricht die Dialoge nicht nur, sondern lebt sie auch und betont so Doyles Spiel mit Sprache und dem Ungesagten.