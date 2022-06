Rocio Bonilla: Mit Babymia den Tisch decken, mit Minimia durch das Jahr gehen und die Gebrüder Grimm neu entdecken

Spanien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Eine spanische Illustratorin und Autorin zahlreicher Kinderbücher, deren Titel in diverse Sprachen übersetzt wurden, ist Rocio Bonilla. Im JUMBO Verlag sind bereits viele Titel mit den bezaubernden Illustrationen der Katalanin erschienen. Im Herbstprogramm erwarten Sie ein neues Pappbilderbuch der-Reihe, ein Wandkalender mit Poster und Stickern und Grimms Märchen zum Vorlesen und ersten Selberlesen, humorvoll illustriert von Rocio Bonilla.Nach Wo ist Teddybär und Hallo! ist im Juni 2022 mit Guten Appetit! das dritte Pappbilderbuch der-Reihe (ab 1 Jahr) von Rocio Bonilla erschienen. Hier darf Babymia beim Tischdecken helfen. Mit der Geschichte und einem Bild-Lexikon lernen die Kleinsten spielerisch die Worte rund um Mahlzeiten.Der neue Wandkalender Mit Minimia durch das Jahr (ET: 17. August 2022) mit 13 Kalenderblättern (Dezember 2022 bis Dezember 2023) und Spiralbindung ist das perfekte Geschenk für alle großen und kleinen Fans von Rocio Bonilla. Mit Bonillas fantasievollen Illustrationen, einem integrierten Poster sowie einem Stickerbogen zum Markieren zukünftiger Ereignisse ist der Kalender ein absoluter Hingucker an jeder (Kinder-)Zimmerwand.Die wohlbekannten Märchen Rotkäppchen und Der Wolf und die sieben Geißlein (beide ET: 21. September 2022, ab 3 Jahren) der Gebrüder Grimm erfahren durch die liebevollen und modernen Illustrationen von Rocio Bonilla eine neue Wirkungskraft. Der leicht modernisierte Text von Jacob und Wilhelm Grimm lädt zum Vorlesen und die Klappseiten zum Entdecken ein. Eine einfachere Version des Textes in großer Fibelschrift, die sich ebenfalls hinter den Klappseiten verbirgt, ist für die jüngsten Leser*innen gedacht.