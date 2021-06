Neues von den Nordseedetektiven

In wenigen Wochen beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Damit keine Langeweile (z.B. an Regentagen) aufkommt, sorgen die Nordseedetektive für Abwechslung. Das Spiel-, Spaß- und Rätselbuch (ET: 21. Mai 2021) ist ein Mitmachbuch für kreative Spürnasen ab 5 Jahren:Dieses spezielle Nordseedetektive-Buch enthält alles, was Kinder brauchen, um in die Haut der beiden Schnüffelnasen Emma und Lukas zu schlüpfen. Mit kniffligen Rätseln, kreativen Bastel- und Kochideen können Kinder eine Menge Ferienspaß erleben und in die Welt ihrer Lieblingsdetektive abtauchen. Außerdem können die Fans den Nordseedetektive-Song singen, mit Emma und Lukas auf Gespensterjagd gehen und ganz nebenbei noch die Tierwelt an der Nordseeküste entdecken. Wenn alle Aufgaben gelöst sind, wartet ein echter Detektivausweis auf die kleinen Nachwuchsdetektiv*innen.In Norden wird ein Kriminalfilm gedreht. Die Nordseedetektive Emma und Lukas sind natürlich mittendrin und verfolgen das Geschehen mit Spannung. Das Produktionsteam leiht sich für die Dreharbeiten den alten roten Jaguar der Familie Janssen aus. Lukas dreht ein Making-of mit seiner Digicam. Und Emma und Mama Sarah dürfen sogar im Film mitspielen. Die Stimmung am Filmset ist hervorragend und die Dreharbeiten laufen prima – doch dann wird über Nacht der rote Jaguar gestohlen. Emma und Lukas setzen alles daran, dass der Diebstahl filmreif aufgeklärt wird. Die Nordseedetektive. Filmreife Falle " (ET: 18.06.2021) bietet Spannung und Humor für Spürnasen ab 8 Jahren. Der Kinderkrimi wurde originalgetreu und actionreich von Franziska Harvey illustriert, die alle Orte und Personen, die im Buch vorkommen, recherchiert hat. Schauen Sie hier ins Buch. Das gleichnamige Hörbuch wird spannend gesprochen von Krimi-Profi Uve Teschner Die Reihe von Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf wurde mehrfach ins Ausland lizensiert: In Taiwan, Rumänien, Russland und in der Türkei fiebern Kinder bereits bei Emmas und Lukas' Abenteuern mit.Wenn Sie rätseln oder mit Emma und Lukas den Diebstahl des roten Jaguars aufklären wollen, schicke ich Ihnen gern ein Rezensionsexemplar zu. Oder möchten Sie mit Bettina Göschl, Klaus-Peter Wolf, Franziska Harvey oder Uve Teschner sprechen, dann vermittle ich das Interview.