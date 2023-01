Neues aus Rocio Bonillas großer bunter Welt

Am 12. Januar 2023 erscheint im JUMBO Verlag das neue Bilderbuch. Die Geschichte dreht sich um einen kleinen Fisch, der gerne mit seinen Freunden Fußball spielt. Bis er in eine berüchtigte Gruppe von Fischen aufgenommen und das elfte Mitglied dieser Bande wird. Hier fühlt er sich wichtig und stark, denn die Elf können sich alles erlauben, und Benjamin muss keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Doch als er erkennt, dass die anderen Fische die Bande gar nicht bewundern, sondern fürchten, wird er mutig und hört auf, mit dem Strom zu schwimmen. Rocio Bonillas neuste Geschichte handelt von Gruppendynamik und Freundschaft. Hier geht es zum Blick ins Buch Alle Fans von Babymia können sich auf ein Wiedersehen freuen. In dem Pappbilderbuchaus der beliebten Reihe für die Kleinsten ab einem Jahr, versucht Babymia, Ordnung in ihre Spielsachen zu bringen. Sie bringt alle Spielzeuge zurück: den Ball, die beiden Flugzeuge, die drei Stofftiere … Hat sie auch nichts vergessen? Aufräumen mit Babymia – und dabei spielend leicht die Zahlen von 1 bis 5 lernen. Das Pappbilderbuch ist durchgehend farbig illustriert und verfügt über ein Bildlexikon für die ersten Wörter. Es erscheint am 12. Januar 2023 im JUMBO Verlag: Blick ins Buch Rocio Bonilla , geboren 1970 in Barcelona, ist vielfach ausgezeichnete Illustratorin und Autorin zahlreicher Kinderbücher. Sie hat Kunst mit Fokus auf Illustration an der Universität Barcelona studiert. Vor der Veröffentlichung ihres ersten Buches hat sie als Malerin, Fotografin, Pädagogin und in der Werbebranche gearbeitet. Ihr erstes Kind hat sie schließlich dazu inspiriert, zur Kunst zurückzukehren. Bei JUMBO sind bereits über zwanzig Titel mit ihren bezaubernden Illustrationen erschienen.