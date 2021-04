Neues Jugendhörbuch von Antje Babendererde

Zwischen Liebschaften und Lordschaften in Schottland:neues Hörbuch, "", ist bei Goyaerschienen und verspricht eine packende Reise durch eine atemberaubende Kulisse. Die Protagonistin Carlin begibt sich auf die Suche nach ihrer Identität und muss den Mut finden, um für ihre Liebe und den Sommer der blauen Wünsche zu kämpfen.Die junge Sprecherinbringt die Liebesgeschichte zwischen Carlin und Arran bewegend zu Gehör und entführt die Hörer*innen in die rauen Highlands. Eine Hörsprobe finden Sie hier Carlin flieht vor ihrer Mutter, deren psychische Krankheit ihr Leben einschränkt. Bei ihrer Oma in Caladale angekommen, fühlt sich Carlin endlich frei. Da begegnet sie Arran Mackay, dem wohl nervtötendsten Schotten der ganzen Grafschaft. Sie ist wie vor den Kopf gestoßen von seiner Gleichgültigkeit allem und jedem gegenüber. Und doch fühlt sie sich bei Arran, der nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, sicher. Dann sollen die Ländereien um Caladale verkauft werden und Arran will, obwohl seinem Vater das Land gehört, nichts dagegen unternehmen! Zum ersten Mal erfährt Carlin, dass es sich lohnt, zu kämpfen - um ihre Liebe und einen unvergesslichen Sommer der blauen Wünsche.In einem Video in Kooperation mit dem Arena Verlag und dem JUMBO Verlag bieten Antje Babendererde, Katinka Kultscher und die Lektorinnen aus den Verlagen spannende Blicke hinter die Kulissen des Romans. Das Video finden Sie hier