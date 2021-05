Neues Hörbuch „Rupert Undercover. Ostfriesische Jagd“ von Klaus-Peter Wolf

Ein neuer Undercover-Einsatz für Rupert: Am 1. Juni 2021 erscheint nach dem Bestsellererfolg und HörKules-Preisträger (Platz 2) „“ die Fortsetzung „“ als Autorenlesung vonbei GOYALiT. Wolf vereint in seinem neuen Krimi gekonnt Spannung, Humor und Aktualität zu einem packenden Hörvergnügen hinab in menschliche Abgründe. Der "Ostfriesenblues" von Bettina Göschl stimmt atmosphärisch auf die Geschichte ein – und ist auch als Klingelton zum Download erhältlich.Darum geht es: Ruperts erster Undercover-Einsatz als Kölner Drogenboss Frederico Müller-Gonzales war mit der Rettung von Kriminaldirektorin Liane Brennecke und einem wilden Showdown im Hafen von Norddeich spektakulär zu Ende gegangen. Nur einer ist entwischt – und das ist ausgerechnet der Peiniger, der Liane Brennecke in seiner Gewalt hatte. Die Kriminaldirektorin hat kalte Rache geschworen. Dazu brauchte sie einen Köder und ein Werkzeug. Niemand erschien ihr geeigneter als dieser Rupert alias Frederico Müller-Gonzáles.Eine Hörprobe finden Sie hier . Ulrich Maske hat passend zum Hörbuch den Song "Rupert Undercover" geschrieben. Den ganzen Song gibt es hier Fans der Reihe können sich am 23. Juli 2021 auf die gleichnamige ungekürzte Autorenlesung freuen.