Neuer Roman von Roddy Doyle: "Lächeln" erscheint als Buch und Hörbuch (ET: 21.09.22)

Das Schweigen brechen: In Lächeln greiftdas aktuelle Thema des Kindesmissbrauchs in der Katholischen Kirche auf. Er zeigt, dass die traumatischen Erlebnisse tief sitzen und die Betroffenen ein Leben lang beschäftigen. Das Buch ist ein Beitrag dazu, das Schweigen zu brechen und das Leid spürbar und sichtbar zu machen.ist nachder zweite Roman von Doyle, der bei GOYA erscheint. Trotz des brisanten Themas beweist Doyle erneut sein Talent für Humor und Dialoge. Die Übersetzung kommt von. Das Hörbuch erscheint bei GOYALiT und wird bewegend vongesprochen.Zur Handlung: Gerade in eine neue Wohnung gezogen und zum ersten Mal seit Jahren allein, geht Victor Forde in Donnelly's Pub auf ein Bier. Dort bekommt er Gesellschaft. Ein Mann in Shorts und rosa Hemd, stellt sich als Fitzpatrick vor und setzt sich zu ihm. Er kennt Victors Namen und erinnert sich an ihre gemeinsame Schulzeit. Victor mag ihn nicht. Auch mag er die alten Geschichten über ihre Zeit bei den Christlichen Brüdern nicht, die Fitzpatrick hervorkramt. Angeregt durch die Gespräche steigen auch andere Erinnerungen in Victor hoch − an Rachel, seine schöne Ex-Frau und Berühmtheit, an seinen eigenen Anspruch, etwas im Leben zu erreichen. Aber es sind die Erinnerungen an die Schule, an die Lehrer, vor allem an den einen Christlichen Bruder, die ihm am meisten Unbehagen bereiten. Die lange verdrängten Ereignisse suchen Victor in immer kürzeren Abständen heim und scheinen ihm schließlich fast den Verstand zu rauben. Bis er zu einer schockierenden Erkenntnis gelangt, die alles verändert., 1958 in Dublin geboren, ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Booker-Preisträger. Er studierte Anglistik und Geografie und arbeitete viele Jahre trotz großer literarischer Erfolge weiterhin als Lehrer, bevor er sich ab 1993 ganz dem Schreiben widmete. Mit Romanen wie The Commitments, The Snapper und Fish & Chips, deren Verfilmungen zu Kinohits wurden, hat Doyle eine treue Leserschaft gewonnen.ist durch eine Erinnerung aus Doyles Schulzeit bei den christlichen Brüdern entstanden, die ihn bis heute nicht losgelassen hat:übersetzt seit über zwanzig Jahren Literatur aus dem Englischen und Amerikanischen ins Deutsche. Ihre Liebe für Zwischentöne und ihr feines Gespür für Dialoge hat schon manchem Titel in die Bestsellerlisten verholfen. Zu den von ihr übertragenen Autorinnen und Autoren zählen u. a. Roddy Doyle, Glennon Doyle, Amitav Ghosh, Chan Ho-kei und Simon Beckett.ist Schauspieler für Film, Fernsehen und Theater. Er spielt in Hamburg amDeutschen Schauspielhaus, am Thalia und am St. Pauli Theater und hat in zahlreichen TV-Produktionen wie dem Tatort mitgewirkt. Außerdem war er im Kino u. a. in Leg ihn um von J. G. Schütte und Die Kirche bleibt im Dorf (Teil 1 und 2) zu sehen. Er erhielt 2013 den Großen Hersfeld-Preis und den Publikumspreis der Bad Hersfelder Festspiele.Roddy DoyleAus dem Englischen von Sabine LängsfeldUngekürzte LesungMP3-CD · 428 MinutenEuro 22,00 (7 % MwSt.) / 22,60 (A)GOYALiT · ISBN 978-3-8337-4540-9BuchausgabeHardcover · 256 SeitenEuro 22,00 /22,60 (A)GOYA· ISBN 978-3-8337-4518-8Auch als E-Book erhältlich