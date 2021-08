Neue Bilderbücher von Rocio Bonilla

Die katalanische Autorin und Illustratorin Rocio Bonilla hat Kunst mit Fokus auf Illustration an der Universität Barcelona studiert. Danach hat sie als Malerin, Fotografin, Pädagogin und in der Werbebranche gearbeitet. Ihr erstes Kind hat sie schließlich dazu inspiriert, zur Kunst zurückzukehren. 2010 veröffentlichte sie ihr Kinderbuch-Debüt. Im Herbstprogramm erscheinen nun drei weitere Bilderbücher (ab 1 bzw. 3 Jahren) von ihr, in denen sie ihr künstlerisches Talent zeigt: ein tierisches Plädoyer für eine offene Nachbarschaft,und ein liebevolles Suchspiel vor dem Schlafengehen. Ein Nachbarschaftsspiel, weitere Vogel-Sprichwörter und ein Vogelplakat bieten Gesprächsanlässe über die Geschichten hinaus.In dieser Straße lebt jede*r für sich, doch dank eines unerwarteten Internetausfalls wird das Leben der Nachbarschaft auf den Kopf gestellt. " Das Glück wohnt Gegenüber. Wie ich meine Nachbarn kennenlernte " (ET: 20. August 2021) ist eine humorvolle Geschichte für Kinder ab 3 Jahren, die dazu anregt, Vorurteile zu überwinden und mit seinen Nachbar*innen ins Gespräch zu kommen. Das Buch enthält außerdem ein Nachbarschaftsspiel für zwei bis sieben Spieler*innen: Um mit den Figuren aus dem Buch ins Ziel zu gelangen, müssen neben den "normalen" Feldern, die Spezialfelder KÜKEN, BRÜCKENFELD, HAUS, BRUNNENFELD, LABYRINTH oder GEFÄNGNIS überwunden werden.Werfen Sie hier einen Blick ins Buch.Als Oskar eines Tages mit der Nachbarin aus dem dritten Stock im Fahrstuhl fährt, sagt sie zu ihm: "Na, du bist vielleicht ein komischer Vogel!" Oskar kann nicht aufhören, sich zu fragen, was die Nachbarin damit gemeint hat und geht der Sache auf den Grund., sagt die Autorin und Illustratorin Rocio Bonilla über "" (ab 3 Jahren), das am 6. September 2021 erscheint. Am Ende der Geschichte haben Eltern anhand weiterer Vogel-Sprichwörter die Möglichkeit, mit ihren Kindern über Redewendungen ins Gespräch zu kommen und ein Poster bietet eine Übersicht verschiedener Vögel: vom Buchfink bis zum Wellensittich.Werfen Sie hier einen Blick ins Buch.Sie kennen Minimia vielleicht schon aus "Welche Farbe hat ein Kuss?" oder "Langweilst du dich, Minimia?". Jetzt startet mit " Wo ist Teddybär? " (im Juni 2021 erschienen) die neue Pappbilderbuchreihe um die kleine Babymia, die mit einem liebevollen Suchspiel vor dem Schlafengehen für Kinder ab 1 Jahr beginnt.Werfen Sie hier einen Blick ins Buch.Ob Bleistiftzeichnung, Aquarell oder diverse Bildformate: Mit einfachen Zeichnungen kann Rocio Bonilla viel erzählen.